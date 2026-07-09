Prima zi de viață a unui bebeluș, o a doua șansă pentru o mamă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:36

Pentru Alexes Harris, o profesoară universitară din Seattle și mamă a doi copii, o nouă șansă la viață a venit de la o fetiță nou-născută pe care nu o întâlnise niciodată, printr-un gest simplu făcut în sala de nașteri.

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