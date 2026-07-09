Prima zi de viață a unui bebeluș, o a doua șansă pentru o mamă

Pentru Alexes Harris, o profesoară universitară din Seattle și mamă a doi copii, o nouă șansă la viață a venit de la o fetiță nou-născută pe care nu o întâlnise niciodată, printr-un gest simplu făcut în sala de nașteri.
Totul a început în 2015, când Alexes, o femeie extrem de activă în vârstă de 41 de ani, a început să își piardă suflul în timpul orelor de cycling. Ceea ce părea inițial a fi astm cu debut la vârsta adultă s-a dovedit a fi, după o serie de analize amănunțite și o biopsie, o afecțiune hematologică rară și agresivă: sindromul mielodisplazic (MDS). Medicii i-au spus că, fără tratament, mai avea de trăit între 18 și 24 de luni. Mai întâi a urmat chimioterapie, care a adus cancerul în remisie – dar când acesta a revenit, un transplant de celule stem a devenit necesar.
Marea provocare a apărut în momentul căutării unui donator compatibil. Având o moștenire genetică mixtă – tatăl ei fiind afro-american și filipinez, iar mama de origine europeană – șansele lui Alexes de a găsi o potrivire perfectă în registrele internaționale de măduvă erau de doar 20-30%. Registrele globale suferă de o subreprezentare cronică a persoanelor multietnice, iar în cazul ei, nici măcar fratele geamăn nu s-a dovedit a fi o variantă viabilă.
Când speranțele începeau să se stingă, echipa medicală i-a propus o alternativă revoluționară: participarea într-un studiu clinic ce folosea celule stem prelevate din sângele cordonului ombilical. Spre deosebire de transplantul clasic de măduvă, celulele stem ombilicale sunt mult mai flexibile și nu necesită o compatibilitate imunologică de 100% pentru a fi acceptate de organismul primitor.
În urmă cu zece ani, Alexes a primit transplantul care avea să îi rescrie destinul. După doar trei săptămâni, celulele fetiței donatoare au început să funcționeze perfect în corpul ei, generând un sistem imunitar complet nou și sănătos. La câteva luni distanță, biopsia a confirmat miracolul: cancerul dispăruse complet. „Sângele din cordonul ombilical este o resursă biologică fascinantă datorită caracterului său imunologic tânăr. Spre deosebire de celulele unui adult, celulele stem recoltate la naștere sunt mult mai tolerante și au o capacitate fantastică de adaptare. Acest lucru înseamnă că riscul de respingere imunitară și de boală grefă-contra-gazdă este, în general, mai scăzut decât în cazul măduvei osoase la același nivel de incompatibilitate – deși nu este eliminat –, ceea ce face ca sângele ombilical să fie o opțiune mai flexibilă atunci când nu este disponibilă o potrivire perfectă”, explică dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center.
Astăzi, Alexes se bucură de fiecare zi alături de copiii și soțul ei, fiind o voce puternică în comunitatea medicală pentru conștientizarea importanței recoltării de celule stem. Pentru ea, recunoștința poartă amprenta acelei zile de septembrie.