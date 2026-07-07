Planta comestibilă pe care foarte mulți o ignoră. Este aur curat pentru sănătate

Deși este adesea trecut cu vederea în favoarea altor verdețuri, năsturelul de apă se numără printre cele mai nutritive plante comestibile. Bogat în vitamine, antioxidanți și minerale esențiale, acesta poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la susținerea sistemului imunitar până la protejarea inimii și a ochilor. Specialiștii îl consideră un adevărat „superaliment”, ușor de integrat în alimentația de zi cu zi.
Năsturelul de apă, sursă puternică de vitamine
Cunoscut și sub numele de watercress, năsturelul face parte din aceeași familie de plante ca broccoli, varza sau kale și este apreciat pentru concentrația mare de nutrienți raportată la numărul redus de calorii.
Năsturelul conține vitamine esențiale precum vitamina C, vitamina A și vitamina K. Acești nutrienți au roluri importante în susținerea sistemului imunitar, sănătatea pielii și menținerea oaselor.
Vitamina K, în special, contribuie la funcționarea normală a proceselor de coagulare a sângelui și este implicată în menținerea sănătății osoase.
Protecție împotriva stresului oxidativ
Unul dintre motivele pentru care năsturelul este considerat un aliment valoros este conținutul ridicat de antioxidanți. Acești compuși ajută organismul să lupte împotriva stresului oxidativ produs de radicalii liberi, proces asociat cu îmbătrânirea celulară și cu apariția unor boli cronice.
Planta conține și compuși specifici legumelor crucifere, precum izotiocianații, studiați pentru rolul lor în protejarea celulelor.
Un sprijin pentru inimă
Năsturelul poate fi o alegere bună pentru sănătatea cardiovasculară datorită combinației dintre antioxidanți, minerale și nitrați naturali. Acești compuși pot contribui la buna funcționare a vaselor de sânge și la menținerea unei circulații sănătoase.
Inclus într-o dietă echilibrată, alături de alte legume, fructe și surse sănătoase de grăsimi, năsturelul poate face parte dintr-un stil alimentar benefic pentru inimă.
Beneficii pentru oase și vedere
Datorită aportului de vitamina K, calciu și alte minerale, această frunză verde poate contribui la menținerea rezistenței osoase.
În plus, conține carotenoizi precum luteina și zeaxantina, compuși asociați cu protecția sănătății ochilor.
Cum poate fi introdus în alimentație?
Năsturelul este ușor de adăugat în mesele zilnice. Poate fi consumat:
Gustul său ușor piperat poate transforma un preparat simplu într-o masă mai aromată și mai bogată în nutrienți.
Deși nu există un singur aliment care să ofere protecție completă împotriva bolilor, includerea unor plante bogate în nutrienți, precum năsturelul, poate contribui la o alimentație variată și echilibrată.