Planta comestibilă pe care foarte mulți o ignoră. Este aur curat pentru sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 18:15

Deși este adesea trecut cu vederea în favoarea altor verdețuri, năsturelul de apă se numără printre cele mai nutritive plante comestibile. Bogat în vitamine, antioxidanți și minerale esențiale, acesta poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la susținerea sistemului imunitar până la protejarea inimii și a ochilor. Specialiștii îl consideră un adevărat „superaliment”, ușor de integrat în alimentația de zi cu zi.

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