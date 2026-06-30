Undă verde pentru bere pe stadioane. Parlamentul a schimbat legea

Suporterii care merg la competițiile sportive vor putea consuma bere pe stadioane, după ce Camera Deputaților a adoptat marți proiectul de lege care modifică regulile privind organizarea și desfășurarea competițiilor și jocurilor sportive.
Actul normativ aduce mai multe schimbări importante, de la accesibilizarea arenelor pentru persoanele cu nevoi speciale și introducerea zonelor „safe standing”, până la posibilitatea comercializării băuturilor cu un conținut redus de alcool.
Berea de până la 5,5% alcool va putea fi vândută pe stadioane
Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de proiect vizează consumul de băuturi alcoolice în incinta arenelor sportive.
Noua lege stabilește că organizatorii vor continua să interzică vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice, însă introduce o excepție pentru băuturile slab alcoolizate.
Potrivit actului normativ, vor putea fi comercializate băuturi cu un conținut de maximum 5,5% alcool, însă acestea vor fi servite exclusiv în pahare din hârtie sau din material plastic.
Reguli noi pentru siguranța spectatorilor
Proiectul adoptat introduce și măsuri suplimentare privind evacuarea în caz de urgență și gestionarea fluxului de spectatori.
„Pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, organizatorul se asigură că toate uşile şi porţile de ieşire ale stadionului, precum şi toate porţile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc, rămân deschise. Pe perioada în care spectatorii se află pe stadion, uşile şi porţile sunt păzite în permanenţă de un agent de ordine numit agent special pentru evitarea actelor abuzive şi a asigurării evacuării imediate în caz de urgenţă”, se arată în proiectul de lege.
Totodată, modificările urmăresc alinierea legislației românești la standardele europene, inclusiv la cele utilizate de UEFA, pentru prevenirea incidentelor și facilitarea intervenției rapide a echipelor de ordine și a personalului medical.
Obligații noi pentru organizatori
Legea stabilește că organizatorii vor avea obligația să informeze spectatorii cu privire la regulile care trebuie respectate în interiorul stadionului.
Aceste informații vor trebui tipărite pe pliante, programe sau alte materiale promoționale distribuite în timpul competițiilor și vor include obiectele interzise în arenă, precum și sancțiunile aplicabile celor care nu respectă regulamentele.
Apar zonele „safe standing” pe stadioane
O altă noutate introdusă de proiect este posibilitatea amenajării unor sectoare speciale pentru suporterii care preferă să urmărească meciurile din picioare.
„Organizatorul trebuie să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli. (...) În cazul stadioanelor destinate desfăşurării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional, minimum 10% din capacitatea peluzei gazdă poate fi amenajată şi omologată ca zonă destinată vizionării evenimentelor sportive din poziţia în picioare 'safe standing', cu respectarea normelor de siguranţă stabilite de autorităţile competente şi de regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale. Aceste zone vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie specifice, având ca scop creşterea siguranţei spectatorilor, îmbunătăţirea atmosferei sportive, facilitarea accesului suporterilor şi dezvoltarea culturii participative a suporterilor”, mai prevede proiectul de lege.
Stadioanele vor trebui adaptate și pentru persoanele cu nevoi speciale
Noile prevederi obligă organizatorii competițiilor sportive să asigure condiții de acces pentru persoanele cu nevoi speciale.
Printre măsurile prevăzute se numără amenajarea de grupuri sanitare adaptate și locuri dedicate în tribune, astfel încât accesul pe stadioane să fie posibil în condiții corespunzătoare pentru toate categoriile de spectatori.
Proiectul de lege a fost adoptat anterior și de Senat, iar votul favorabil al Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, încheie procedura parlamentară.