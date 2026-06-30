Undă verde pentru bere pe stadioane. Parlamentul a schimbat legea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 19:55

Suporterii care merg la competițiile sportive vor putea consuma bere pe stadioane, după ce Camera Deputaților a adoptat marți proiectul de lege care modifică regulile privind organizarea și desfășurarea competițiilor și jocurilor sportive.

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