Ciucu spune că Primăria Capitalei va ajunge în faliment. „Lucrurile sunt groaznice”

Publicat 30 iun. 2026, 18:09 Sursă Agerpres

Edilul general, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Capitalei riscă să ajungă 'în faliment', în condițiile în care două treimi din bugetul Municipalității reprezintă subvenționarea transportului public și a serviciului de termoficare.

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