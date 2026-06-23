Interdicție majoră în UE pentru retailerii de modă. Din 19 iulie, hainele și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse

Uniunea Europeană introduce o schimbare importantă pentru industria modei și a textilelor. Începând cu 19 iulie, marile companii din domeniu nu vor mai avea dreptul să distrugă articolele vestimentare și încălțămintea rămase nevândute, măsura făcând parte din strategia europeană de reducere a risipei și promovare a economiei circulare.
Noua reglementare vizează în special marile lanțuri de retail, producătorii de textile și firmele care gestionează volume mari de produse returnate sau rămase în stoc. Potrivit normelor europene, companiile vor fi obligate să găsească alternative sustenabile pentru aceste produse, precum reutilizarea, recondiționarea, reciclarea sau donarea.
Ce companii sunt vizate de noua interdicție
Măsura se aplică în principal societăților cu peste 250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 50 de milioane de euro sau active care depășesc 25 de milioane de euro.
Regulamentul completează cadrul legislativ european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile și urmărește reducerea cantităților uriașe de deșeuri generate anual de industria modei.
În cazul întreprinderilor mijlocii, obligația de a respecta interdicția va intra în vigoare începând cu anul 2030.
Produsele nevândute nu vor mai putea fi eliminate ca până acum
Conform noilor reguli, distrugerea produselor va trebui să reprezinte o soluție excepțională, aplicată doar în situații bine justificate. Autoritățile europene încurajează reciclarea și reutilizarea bunurilor înaintea eliminării acestora sau a valorificării energetice.
Companiile care invocă excepții vor trebui să păstreze timp de cinci ani documente care să demonstreze motivele pentru care anumite produse nu au putut fi reutilizate sau donate. Printre acestea se numără rapoarte tehnice, evaluări de calitate, documente privind proprietatea intelectuală sau dovezi ale tentativelor de donație.
Obligații suplimentare pentru firme
Pe lângă interdicția distrugerii, operatorii economici trebuie să raporteze volumele de produse eliminate și motivele care au stat la baza acestor decizii.
Din februarie 2027, raportarea va fi realizată într-un format standardizat la nivelul Uniunii Europene, ceea ce va permite monitorizarea mai eficientă a fenomenului și compararea datelor între statele membre.
Totodată, firmele vor avea obligația de a transmite către operatorii de gestionare a deșeurilor informații clare privind motivele distrugerii produselor, pentru a facilita reciclarea și recuperarea materialelor.
Impact asupra industriei textile și de retail
Specialiștii consideră că noile reguli ar putea transforma semnificativ modul în care companiile își gestionează stocurile și retururile. Deși pentru unele firme măsura poate însemna costuri suplimentare pe termen scurt, pe termen lung aceasta poate aduce beneficii importante.
Printre avantajele anticipate se numără reducerea stocurilor excedentare, optimizarea proceselor logistice, diminuarea retururilor și dezvoltarea unor programe de revânzare, donații sau recondiționare a produselor.
În plus, companiile care adoptă rapid modele de afaceri bazate pe sustenabilitate ar putea câștiga încrederea consumatorilor tot mai preocupați de impactul asupra mediului.
Milioane de articole ajung anual la distrugere în Europa
Datele analizate la nivel european arată că între 4% și 9% din produsele textile nevândute sunt distruse în fiecare an înainte de a fi purtate măcar o singură dată.
Acest fenomen generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon anual, un nivel comparabil cu emisiile totale produse de unele state europene într-un an întreg.
Prin noua interdicție, Comisia Europeană încearcă să reducă semnificativ această risipă și să transforme industria modei într-un sector mai responsabil din punct de vedere economic și ecologic.