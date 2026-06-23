Interdicție majoră în UE pentru retailerii de modă. Din 19 iulie, hainele și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 20:00

Uniunea Europeană introduce o schimbare importantă pentru industria modei și a textilelor. Începând cu 19 iulie, marile companii din domeniu nu vor mai avea dreptul să distrugă articolele vestimentare și încălțămintea rămase nevândute, măsura făcând parte din strategia europeană de reducere a risipei și promovare a economiei circulare.

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