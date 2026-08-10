Atacatorii ambulanței din Cluj au ajuns în fața judecătorilor. Au cerut avocați din oficiu, iar patru vor arest la domiciliu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 20:13

Cei șapte bărbați și femei arestați după atacul asupra unei ambulanțe în județul Cluj încearcă să scape de arestul preventiv. Patru dintre persoanele aflate în spatele gratiilor au contestat măsura dispusă de Judecătoria Dej și au cerut să fie lăsate acasă sau să fie plasate sub control judiciar.

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