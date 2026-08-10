Atacatorii ambulanței din Cluj au ajuns în fața judecătorilor. Au cerut avocați din oficiu, iar patru vor arest la domiciliu

Cei șapte bărbați și femei arestați după atacul asupra unei ambulanțe în județul Cluj încearcă să scape de arestul preventiv. Patru dintre persoanele aflate în spatele gratiilor au contestat măsura dispusă de Judecătoria Dej și au cerut să fie lăsate acasă sau să fie plasate sub control judiciar.
Incidentul a avut loc după ce în mediul online, inclusiv pe TikTok, au circulat informații false potrivit cărora ambulanțele ar veni să răpească copii. Influența acestor mesaje a fost invocată în anchetă după ce un echipaj medical a fost atacat cu pietre, bâte și topoare în timp ce pleca din localitatea Recea-Cristur, după ce preluase un pacient.
Patru dintre cei șapte arestați au contestat decizia instanței
Judecătoria Dej a dispus luni arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte persoane cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, cercetate pentru implicarea în atacul asupra ambulanței.
Patru dintre cei șapte inculpați nu au fost de acord cu măsura și au formulat contestații. Cererile lor urmează să fie analizate de Tribunalul Cluj, instanța competentă să judece contestațiile formulate împotriva deciziei Judecătoriei Dej.
Conform informațiilor din portalul instanțelor, contestațiile au fost depuse în dosarul deschis după incidentul produs în localitatea Recea-Cristur, județul Cluj.
Celelalte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost și ele arestate preventiv, însă acuzațiile care le vizează sunt legate de tulburarea ordinii și liniștii publice.
Decizia Judecătoriei Dej putea fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțarea soluției, care a avut loc luni dimineață.
Inculpații au cerut arest la domiciliu sau control judiciar
În fața judecătorilor, cei șapte inculpați au fost reprezentați de avocați desemnați din oficiu. Apărătorii au solicitat ca măsura arestării preventive să fie înlocuită cu una mai puțin severă.
Solicitările formulate au vizat fie arestul la domiciliu, fie plasarea inculpaților sub control judiciar.
Fiecare dintre persoanele acuzate că au participat la atacul asupra ambulanței a beneficiat de câte un avocat din oficiu. Remunerația apărătorilor este suportată de stat, prin fondurile Ministerului Justiției.
Pentru fiecare dintre avocații desemnați în acest dosar, onorariul stabilit este de 1.304 lei, suma urmând să fie achitată din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului Cluj.
Statul plătește 1.304 lei pentru fiecare avocat din oficiu
În minuta Judecătoriei Dej este precizat modul în care vor fi suportate aceste cheltuieli.
”Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în cuantum de 1.304 lei fiecare, care se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj”, se arată în minuta Judecătoriei Dej.
Astfel, pentru cei șapte inculpați reprezentați din oficiu, suma aferentă onorariilor avocaților ajunge la 9.128 de lei.
Ambulanța a fost atacată cu pietre, bâte și topoare
Ancheta vizează atacul asupra unei ambulanțe care preluase un pacient din comuna Recea-Cristur. Echipajul medical a fost atacat în timp ce se afla în misiune, iar membrii acestuia au fost răniți grav.
Potrivit anchetatorilor, atacatorii ar fi reacționat după ce au fost influențați de informații false distribuite pe TikTok, potrivit cărora ambulanțele ar avea drept scop să „fure copii”.
În urma incidentului, procurorii au formulat acuzații împotriva celor șapte persoane arestate preventiv. Acestea sunt cercetate pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
În cazul a doi dintre inculpați, ancheta include și acuzația de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice.
O femeie aflată printre persoanele arestate este cercetată suplimentar pentru lovire sau alte violențe.
Tribunalul Cluj va decide asupra contestațiilor
Cei patru inculpați care au contestat arestarea preventivă vor afla la Tribunalul Cluj dacă măsura rămâne în vigoare sau dacă instanța va dispune înlocuirea acesteia cu arest la domiciliu ori control judiciar.
Până la o decizie definitivă asupra contestațiilor, cei șapte rămân în arest preventiv pentru perioada stabilită de Judecătoria Dej.