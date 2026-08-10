Stabor pentru o fată de 17 ani care a fugit de la iubitul „ales” prin tradiția etniei. Trei persoane, trimise în judecată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 15:37

Trei membri ai unei familii au fost trimiși în judecată după ce ar fi luat cu forța o adolescentă de 17 ani din locuința concubinului său. Este vorba despre un soț, soția sa și fiul celor doi. Potrivit procurorilor, aceștia intenționau să o ducă pe fată în fața unui „stabor”, care urma să decidă soarta acesteia. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Lehliu-Gară.

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