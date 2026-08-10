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Social· 2 min citire
Stabor pentru o fată de 17 ani care a fugit de la iubitul „ales” prin tradiția etniei. Trei persoane, trimise în judecată
Poliția Romana
Trei membri ai unei familii au fost trimiși în judecată după ce ar fi luat cu forța o adolescentă de 17 ani din locuința concubinului său. Este vorba despre un soț, soția sa și fiul celor doi. Potrivit procurorilor, aceștia intenționau să o ducă pe fată în fața unui „stabor”, care urma să decidă soarta acesteia. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Lehliu-Gară.
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