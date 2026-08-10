Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Stabor pentru o fată de 17 ani care a fugit de la iubitul „ales” prin tradiția etniei. Trei persoane, trimise în judecată

Poliția Romana

Poliția Romana

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 15:37

Trei membri ai unei familii au fost trimiși în judecată după ce ar fi luat cu forța o adolescentă de 17 ani din locuința concubinului său. Este vorba despre un soț, soția sa și fiul celor doi. Potrivit procurorilor, aceștia intenționau să o ducă pe fată în fața unui „stabor”, care urma să decidă soarta acesteia. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Lehliu-Gară.

Adolescenta ar fi fost urcată cu forța într-o mașină

Incidentul s-ar fi produs în seara de 15 noiembrie 2023. Cei trei ar fi mers la locuința unui bărbat unde se afla adolescenta și ar fi intrat fără drept în imobil. Ulterior, ar fi luat-o împotriva voinței sale, ar fi urcat-o într-o mașină și ar fi transportat-o la domiciliul lor. Fata ar fi rămas acolo aproximativ 30 de minute, până la sosirea polițiștilor.

Anchetatorii susțin că membrii familiei aflaseră că adolescenta se afla la locuința noului său concubin. Fata ar fi plecat de la fostul concubin, relație stabilită potrivit unor cutume ale etniei. Cei trei ar fi vrut să o ducă înapoi familiei fostului partener. Pentru a face acest lucru, aceștia ar fi acționat împreună și ar fi folosit forța.

Procurorii afirmă că adolescenta urma să fie supusă judecății unui „stabor”. Acesta ar fi trebuit să decidă inclusiv ce se întâmplă cu anumite obiecte oferite în schimbul „căsătoriei”. Anchetatorii susțin că cei trei au împiedicat-o pe fată să se deplaseze liber. Adolescenta nu ar fi fost lăsată nici să decidă unde și cu cine dorește să locuiască.

Procurorii: Cutumele nu pot încălca libertatea unei persoane

„O persoană are dreptul de a alege cu cine să locuiască. Alte persoane nu pot nesocoti voința acesteia pentru simplul fapt al respectării unor cutume”, au transmis procurorii. Anchetatorii precizează că intenția declarată de a o duce pe adolescentă înapoi familiei fostului concubin nu înlătură caracterul penal al faptei. Cei trei inculpați urmează să fie judecați de Judecătoria Lehliu-Gară.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

staborpolitia romana

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe