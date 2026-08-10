Un nou tronson al Autostrăzii Transilvaniei se deschide marți. Aproape 13 km vor fi dați în trafic

CNAIR anunță deschiderea, marți, a unui nou tronson din Autostrada Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului, în județul Sălaj. Cei 12,24 kilometri vor fi dați în trafic începând cu ora 16:00.
Nou tronson din Autostrada Transilvania, deschis marți în Sălaj
Un nou segment al Autostrăzii Transilvania va fi deschis circulației marți, 11 august, în județul Sălaj. Este vorba despre tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,2412,2412,24 kilometri, unde traficul va fi permis de la ora 16:00, a anunțat luni Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
„Începând cu ora 16:00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis CNAIR.
Accesul pe noul tronson se va face prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași.
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța în 7 august că echipa tehnică a companiei începuse procedura de recepție, pe măsură ce constructorul român UMB finaliza ultimele intervenții pe șantier. La acel moment, lucrătorii montau parapetul în zona deschiderilor tehnologice pentru acces provizoriu și terminau zidul de sprijin de la kilometrul 21.
Obiectiv: legătură Oradea–Cluj, cu o singură întrerupere
Autoritățile își propun ca, până la finalul anului, șoferii să poată circula pe Autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj, cu o singură întrerupere, pe segmentul Poarta Sălajului – Nușfalău. Pe această porțiune este în construcție tunelul Meseș.
La finalul lunii iulie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, declara că tronsonul Chiribiș – Biharia, de aproximativ 30 de kilometri, ar putea fi deschis până la sfârșitul anului, cu circa cinci luni înaintea termenului contractual.
„După ani în care Autostrada Transilvania a fost asociată cu întârzieri și promisiuni neîndeplinite, astăzi vedem tot mai multe șantiere care se transformă în realitate, chiar și în avans față de termenele contractuale”, a afirmat Horațiu Cosma, care a invocat mobilizarea constructorilor drept un semn că proiectele mari de infrastructură pot fi realizate într-un ritm mai rapid.