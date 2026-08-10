Un nou tronson al Autostrăzii Transilvaniei se deschide marți. Aproape 13 km vor fi dați în trafic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 15:13

CNAIR anunță deschiderea, marți, a unui nou tronson din Autostrada Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului, în județul Sălaj. Cei 12,24 kilometri vor fi dați în trafic începând cu ora 16:00.

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