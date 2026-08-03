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Locale· 2 min citire
Accident grav la intersecția E58 cu DN 17D, în Bistrița-Năsăud. Patru persoane au fost rănite
FOTO: ISU Bistrița
Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază, în județul Bistrița-Năsăud, la intersecția drumului european E58 (DN 17) cu drumul național DN 17D, între localitățile Beclean și Coldău. În urma impactului, patru persoane au fost rănite.
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