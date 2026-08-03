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Accident grav la intersecția E58 cu DN 17D, în Bistrița-Năsăud. Patru persoane au fost rănite

FOTO: ISU Bistrița

FOTO: ISU Bistrița

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 16:53

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază, în județul Bistrița-Năsăud, la intersecția drumului european E58 (DN 17) cu drumul național DN 17D, între localitățile Beclean și Coldău. În urma impactului, patru persoane au fost rănite.

Accident la intersecția DN 17 cu DN 17D, între Coldău și Beclean

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, în accident au fost implicate un autoturism condus de un sucevean de 31 de ani și o autoutilitară condusă de o femeie de 60 de ani.

„Astăzi, 3 august, polițiștii Compartimentului Rutier Beclean au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier, între Coldău și Beclean. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 31 de ani, din Frasin, județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Dej – Beclean, ajuns la intersecția DN 17 cu DN 17D, a intrat în coliziune cu o autoutilitară care era condusă de o femeie de 60 de ani, din Coldău. În urma accidentului rutier, cei doi conducători auto și doi pasageri din cele două autovehicule au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale”, a transmis IPJ.

Șoferii nu consumaseră alcool

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La caz au intervenit un echipaj de stingere cu modulul de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

Polițiștii Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și a împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

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