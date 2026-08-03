Pompierii au intervenit la 513 incendii în România, în doar trei zile: peste 2.300 de hectare de teren au fost afectate

Pompierii au intervenit la nivel național, în perioada 31 iulie–2 august, pentru stingerea a 513 incendii. Dintre acestea, 373 au fost arderi necontrolate, care au afectat o suprafață de peste 2.300 de hectare.
În cele trei zile, echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au gestionat peste 5.400 de situații de urgență. Intervențiile au vizat atât stingerea incendiilor, cât și acordarea primului ajutor, salvarea persoanelor și animalelor sau scoaterea victimelor din mașini avariate.
Peste 4.200 de solicitări pentru primul ajutor
Echipajele medicale au răspuns la peste 4.200 de solicitări, iar 4.227 de persoane aflate în dificultate au primit asistență medicală. Pompierii au gestionat și 667 de situații în care oameni sau animale trebuiau salvați din medii periculoase. În alte 25 de cazuri, salvatorii au intervenit pentru scoaterea victimelor rămase blocate în autoturisme avariate. În urma misiunilor desfășurate de echipajele operative, 39 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.
În același interval, populația a primit 41 de mesaje prin sistemul RO-Alert. Cele mai multe avertizări au fost transmise pentru semnalarea prezenței unor animale periculoase și pentru ca oamenii să poată lua măsuri de protecție.
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru incendierea vegetației
Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă. Legea interzice incendierea miriștilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului și vegetației ierboase. Persoanele fizice care nu respectă aceste reguli riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt între 50.000 și 100.000 de lei.
În perioada 15 iulie–15 octombrie, IGSU desfășoară la nivel național campania „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”. Oamenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate, miriștilor sau resturilor vegetale și să respecte interdicțiile prevăzute de lege. Pompierii le recomandă cetățenilor să nu arunce țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse și să supravegheze permanent orice sursă de foc. Dacă izbucnește un incendiu, trebuie apelat imediat numărul de urgență 112.