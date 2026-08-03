Pompierii au intervenit la 513 incendii în România, în doar trei zile: peste 2.300 de hectare de teren au fost afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:03

Pompierii au intervenit la nivel național, în perioada 31 iulie–2 august, pentru stingerea a 513 incendii. Dintre acestea, 373 au fost arderi necontrolate, care au afectat o suprafață de peste 2.300 de hectare.

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