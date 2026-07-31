Poliția din Mehedinți caută un bărbat care și-a distrus brățara electronică și a dispărut. Era cercetat pentru trafic de droguri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 12:10

Polițiștii din județul Mehedinți desfășoară căutări ample pentru depistarea unui bărbat în vârstă de 41 de ani care a încălcat măsura controlului judiciar, după ce și-a distrus dispozitivul electronic de monitorizare și a părăsit domiciliul fără acordul autorităților. Pe numele acestuia a fost emis consemn la frontieră, pentru a împiedica părăsirea țării.

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