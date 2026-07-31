Poliția din Mehedinți caută un bărbat care și-a distrus brățara electronică și a dispărut. Era cercetat pentru trafic de droguri

Polițiștii din județul Mehedinți desfășoară căutări ample pentru depistarea unui bărbat în vârstă de 41 de ani care a încălcat măsura controlului judiciar, după ce și-a distrus dispozitivul electronic de monitorizare și a părăsit domiciliul fără acordul autorităților. Pe numele acestuia a fost emis consemn la frontieră, pentru a împiedica părăsirea țării.
Sistemul de monitorizare a semnalat întreruperea dispozitivului
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, incidentul a fost semnalat în data de 30 iulie, prin intermediul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, care a indicat întreruperea comunicației cu brățara purtată de bărbat.
În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, dispozitivul electronic a fost descoperit abandonat în apropierea localității Șimian. Cu toate acestea, persoana care îl purta nu a mai fost găsită, iar de atunci este căutată de polițiști.
Dat în consemn la toate punctele de trecere a frontierei
Imediat după constatarea dispariției, autoritățile au declanșat procedurile specifice de căutare. Bărbatul a fost introdus în consemn la toate punctele de trecere a frontierei, astfel încât, în cazul în care va încerca să părăsească România, să fie identificat și reținut.
Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea traseului urmat și localizarea acestuia.
Era cercetat într-un dosar de trafic de droguri
La momentul dispariției, bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar într-un dosar penal care vizează infracțiuni legate de traficul de droguri. Respectarea obligațiilor impuse de instanță era supravegheată prin intermediul brățării electronice.
Prin distrugerea dispozitivului și părăsirea domiciliului, acesta este suspectat că a încălcat condițiile măsurii preventive.
Dosar penal pentru distrugerea dispozitivului de monitorizare
Pe lângă cercetările aflate deja în desfășurare, polițiștii au deschis un nou dosar penal pentru infracțiunea de distrugere, după ce dispozitivul electronic a fost găsit abandonat.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care bărbatul a reușit să își înlăture sistemul de monitorizare și să dispară fără urmă.