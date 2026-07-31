Accident grav în Dolj! Un șofer fără permis a lovit o mașină și a accidentat un copil de 13 ani pe trotuar

Un grav accident rutier s-a produs în județul Dolj, după ce un bărbat care nu deținea permis de conducere a provocat o coliziune între două autoturisme. În urma impactului, mașina acestuia a fost proiectată pe trotuar, unde a lovit un băiat de 13 ani. După producerea accidentului, șoferul a fugit de la fața locului, însă a fost identificat și reținut de polițiști.
Șofer fără permis, implicat într-un accident cu doi răniți
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, accidentul a avut loc în comuna Bistreț, pe DN 55A. Oamenii legii au fost sesizați la începutul acestei săptămâni cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu victime.
Din primele cercetări a reieșit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism și care circula regulamentar prin localitate, a fost lovit frontal de o mașină condusă de un bărbat de 36 de ani, din aceeași comună.
Mașina a ajuns pe trotuar și a lovit un copil
În urma impactului violent, autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani a părăsit carosabilul și a ajuns pe trotuar, unde a accidentat un băiat de 13 ani care se deplasa regulamentar.
La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, iar copilul și șoferul în vârstă de 21 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.
După producerea accidentului, șoferul responsabil nu a rămas la fața locului și a părăsit zona fără acordul polițiștilor, încercând să se sustragă cercetărilor.
În urma verificărilor și a activităților desfășurate de oamenii legii, acesta a fost identificat și depistat la scurt timp.
Polițiștii au descoperit că nu avea permis de conducere
Ancheta a scos la iveală un detaliu extrem de grav: bărbatul de 36 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru: conducerea unui vehicul fără permis de conducere; vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.
În baza probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs accidentul și să fie dispuse măsurile legale în acest caz.