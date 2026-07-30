Indicele imobiliar Brașov 2026: cum alegi zona și locuința care îți susțin viitorul

Publicat 30 iul. 2026, 17:30 Actualizat 31 iul. 2026, 08:53

Brașovul este în 2026 o piață rezidențială matură, activă și tot mai atentă la calitatea locuirii. Pentru un cumpărător, indicele imobiliar devine mai mult decât un reper de preț: arată direcția orașului, ritmul de dezvoltare al cartierelor și felul în care infrastructura, eficiența energetică și standardele de construcție influențează valoarea unei proprietăți.

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