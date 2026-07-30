Maria Valentina Mogoș, o fată de 13 ani din Mărunței, este căutată de Poliție: al doilea mesaj RO-ALERT transmis în județul Olt

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:44

Autoritățile au transmis joi dimineață un al doilea mesaj RO-Alert pentru găsirea Mariei Valentina Mogoș, o fată de 13 ani din comuna Mărunței. Primul mesaj a ajuns pe telefoanele populației la ora 00:49, iar cel de-al doilea a fost emis la 08:25, în timp ce polițiștii continuă căutările și cer ajutorul cetățenilor.

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