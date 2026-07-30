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Maria Valentina Mogoș, o fată de 13 ani din Mărunței, este căutată de Poliție: al doilea mesaj RO-ALERT transmis în județul Olt

Minoră dispărută în Olt

Minoră dispărută în Olt

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:44

Autoritățile au transmis joi dimineață un al doilea mesaj RO-Alert pentru găsirea Mariei Valentina Mogoș, o fată de 13 ani din comuna Mărunței. Primul mesaj a ajuns pe telefoanele populației la ora 00:49, iar cel de-al doilea a fost emis la 08:25, în timp ce polițiștii continuă căutările și cer ajutorul cetățenilor.

Fata a plecat de acasă miercuri, 29 iulie, și nu a mai revenit. Mama sa a anunțat dispariția în jurul orei 22:30, iar sesizarea a fost preluată de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana. IPJ Olt a transmis că Maria Valentina Mogoș „a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Mărunței și nu a mai revenit până în prezent”. La scurt timp după sesizare, autoritățile au decis să folosească sistemul RO-Alert pentru a cere sprijinul populației.

Semnalmentele și hainele purtate de fată

În cel de-al doilea mesaj au fost incluse mai multe informații despre semnalmentele și îmbrăcămintea Mariei. Potrivit alertei, fata are 1,58 metri înălțime și cântărește aproximativ 42 de kilograme.

În momentul în care a plecat de acasă, Maria purta un tricou de culoare închisă, pantaloni scurți gri și adidași albi. Informațiile comunicate inițial de Poliție indicau o înălțime de aproximativ 1,60 metri, o greutate de circa 40 de kilograme și ochi căprui. Polițiștii încearcă să găsească persoane care ar fi putut să o vadă după plecarea de acasă sau care știu unde s-ar putea afla. Cei care dețin informații sunt rugați să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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