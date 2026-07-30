Adi de la Vâlcea, păgubit de o rețea care aducea mașini de lux cu acte false din Spania. Artistul a rămas fără două autoturisme și 10.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:08

Adi de la Vâlcea figurează printre victimele unei grupări acuzate că introducea în România mașini de lux furate sau obținute ilegal din Spania, folosind documente false. Artistul a rămas fără un Land Rover Defender cumpărat în 2021, dar și fără Chevroletul Corvette oferit la schimb și diferența de 10.000 de euro achitată la tranzacție.

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