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Adi de la Vâlcea, păgubit de o rețea care aducea mașini de lux cu acte false din Spania. Artistul a rămas fără două autoturisme și 10.000 de euro

Adi de la Vâlcea

Adi de la Vâlcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:08

Adi de la Vâlcea figurează printre victimele unei grupări acuzate că introducea în România mașini de lux furate sau obținute ilegal din Spania, folosind documente false. Artistul a rămas fără un Land Rover Defender cumpărat în 2021, dar și fără Chevroletul Corvette oferit la schimb și diferența de 10.000 de euro achitată la tranzacție.

Cântărețul a cumpărat un Land Rover Defender First Edition și a oferit în schimb un Chevrolet Corvette C7, la care a adăugat 10.000 de euro. În momentul încheierii tranzacției, acesta ar fi fost asigurat că documentele autoturismului erau în regulă. Ulterior, anchetatorii au stabilit că mașina ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională. În aceste condiții, Adi de la Vâlcea a pierdut Land Roverul, Corvette-ul și suma plătită suplimentar.

Factură falsă pentru 54.450 de euro

Unul dintre inculpați i-ar fi prezentat artistului o factură redactată în limba spaniolă, prin care se atesta în mod fals că Land Roverul fusese cumpărat legal din Spania cu 54.450 de euro. Procurorii susțin că membrii grupării știau că documentele erau falsificate, dar le-ar fi folosit pentru înmatricularea autoturismului în România. În baza actelor respective, autoritățile au emis un certificat de înmatriculare pe numele unui proprietar fictiv.

Gruparea ar fi fost coordonată de trei frați și s-ar fi ocupat în principal cu aducerea în România a unor autoturisme de lux furate sau obținute ilegal din Spania. Mașinile erau apoi vândute unor cumpărători care nu le cunoșteau proveniența, iar documentele false erau folosite pentru a crea aparența unor tranzacții legale. Anchetatorii au identificat în dosar nouă autoturisme de lux despre care susțin că au fost introduse în țară prin această metodă. Membrii grupării au fost trimiși în judecată pentru faptele reținute în sarcina lor.

În 2021, Adi de la Vâlcea își prezenta noua mașină pe rețelele sociale și spunea că renunțase la Corvette pentru un automobil pe care îl considera „făcut de un extraterestru”. Ulterior, artistul a aflat că devenise una dintre victimele presupusei rețele care comercializa mașini de lux cu acte false.

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