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Locale· 2 min citire
Adi de la Vâlcea, păgubit de o rețea care aducea mașini de lux cu acte false din Spania. Artistul a rămas fără două autoturisme și 10.000 de euro
Adi de la Vâlcea
Adi de la Vâlcea figurează printre victimele unei grupări acuzate că introducea în România mașini de lux furate sau obținute ilegal din Spania, folosind documente false. Artistul a rămas fără un Land Rover Defender cumpărat în 2021, dar și fără Chevroletul Corvette oferit la schimb și diferența de 10.000 de euro achitată la tranzacție.
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