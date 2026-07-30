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O nouă lovitură pentru crescătorii de animale din Buzău. Tuberculoza bovină amenință fermele și producția de lapte

Focar de tuberculoză la vaci

Focar de tuberculoză la vaci

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS

Patru situații de tuberculoză bovină sunt în atenția autorităților sanitar-veterinare din județul Buzău. Două focare sunt active în exploatații comerciale, iar alte două suspiciuni au fost identificate în gospodăriile populației și așteaptă confirmarea laboratorului, conform Realitatea PLUS.

Anunțul a fost făcut de directorul DSVSA Buzău, Adonis Dragnea. Acesta a precizat că evoluția este în scădere față de anul trecut, când în județ au fost înregistrate opt focare. Reducerea numărului de îmbolnăviri este pusă pe seama măsurilor sanitar-veterinare și a testărilor periodice. Un focar dintr-o exploatație comercială a fost deja închis după ce toate animalele au avut rezultate negative la testare.

Tuberculoza bovină poate provoca pierderi economice importante crescătorilor, deoarece animalele bolnave produc mai puțin lapte și trebuie eliminate din efective. Autoritățile le recomandă fermierilor să respecte regulile de biosecuritate, să efectueze testările la timp și să anunțe medicul veterinar imediat ce apare o suspiciune de îmbolnăvire.

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