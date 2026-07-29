În Brăila, un copil pe trotinetă ar fi fost rănit de un obiect căzut din cer. Poliția încearcă să lămurească misterul după două luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:19

Polițiștii din Brăila cercetează împrejurările în care un băiat de 12 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost rănit pe DN22, în localitatea Comăneasca. Ancheta vizează inclusiv informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora copilul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer.

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