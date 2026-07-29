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În Brăila, un copil pe trotinetă ar fi fost rănit de un obiect căzut din cer. Poliția încearcă să lămurească misterul după două luni

Copil lovit în Brăila

Copil lovit în Brăila

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:19

Polițiștii din Brăila cercetează împrejurările în care un băiat de 12 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost rănit pe DN22, în localitatea Comăneasca. Ancheta vizează inclusiv informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora copilul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer.

Incidentul s-a produs pe 29 mai, în jurul orei 14:45. Polițiștii au fost sesizați despre un eveniment rutier în care era implicat minorul, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din primele verificări a rezultat că băiatul circula cu trotineta electrică prin Comăneasca, din direcția Râmnicu-Sărat către Brăila. Minorul ar fi căzut pe carosabil și ar fi suferit mai multe leziuni, a transmis miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Brăila pentru AGERPRES.

Reprezentanții IPJ Brăila nu au confirmat deocamdată informația potrivit căreia băiatul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer, precizând că „încă se fac verificări cu privire la aceste aspecte”.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii incidentului. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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