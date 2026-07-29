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Locale· 1 min citire
În Brăila, un copil pe trotinetă ar fi fost rănit de un obiect căzut din cer. Poliția încearcă să lămurească misterul după două luni
Copil lovit în Brăila
Polițiștii din Brăila cercetează împrejurările în care un băiat de 12 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost rănit pe DN22, în localitatea Comăneasca. Ancheta vizează inclusiv informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora copilul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer.
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