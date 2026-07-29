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Locale· 1 min citire
Ținte aeriene detectate la frontiera cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert
F-16
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
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