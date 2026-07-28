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Mare atenție, șoferi! Restricții temporare de trafic pe DN1, în zonele Ciolpani și Otopeni

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 10:40

Circulația rutieră pe pasajele de pe DN1 din zonele Otopeni și Ciolpani va fi restricționată temporar, începând cu 30 iulie, ca urmare a demarării lucrărilor de reparații și de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație.

Calendarul lucrărilor și restricțiile de circulație

Lucrările vor începe pe 30 iulie, la km 36+208 - Ciolpani, respectiv pe 3 august, la km 16+460 - Otopeni.

”Pe durata executării lucrărilor vor fi instituite restricții temporare de circulație, aplicate etapizat, inițial pe banda nr. 1, iar ulterior pe banda nr. 2, pe fiecare sens de deplasare”, informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.

Poliția recomandă prudență în zonele afectate

Semnalizarea rutieră temporară va fi verificată la momentul instituirii restricțiilor, iar zonele afectate vor fi monitorizate de polițiștii rutieri, pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului.

”Recomandăm participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile polițiștilor aflați în teren și să manifeste prudență în zonele în care se desfășoară lucrările”, arată sursa citată.

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