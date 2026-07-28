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Locale· 1 min citire
Rafale puternice de vânt în Satu Mare. Trei autoturisme, avariate de un copac căzut
FOTO: News.ro
Trei autoturisme au fost avariate luni seară, în municipiul Satu Mare, după ce un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt. La momentul incidentului, întreg județul se afla sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și intensificări ale vântului.
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