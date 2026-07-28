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Rafale puternice de vânt în Satu Mare. Trei autoturisme, avariate de un copac căzut

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:45

Trei autoturisme au fost avariate luni seară, în municipiul Satu Mare, după ce un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt. La momentul incidentului, întreg județul se afla sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și intensificări ale vântului.

Nu au fost înregistrate victime

”Ieri seară, în jurul orei 21:30, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pe strada Diana, din municipiul Satu Mare, pentru îndepărtarea unui copac căzut peste trei autoturisme”, anunţă marţi dimineaţă ISU Satu Mare.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de descarcerare, încadrat cu trei cadre militare, care a acţionat pentru degajarea copacului şi înlăturarea pericolului.

În urma incidentului nu s-au înregistrat victime, fiind produse doar pagube materiale la cele trei autoturisme. 

Cod portocaliu de instabilitate atmosferică

Judeţul Satu Mare s-a aflat sub incidenţa unui Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 20:40, fenomenele meteorologice manifestându-se prin ploi torenţiale şi intensificări ale vântului, condiţii care pot favoriza doborârea arborilor şi producerea unor astfel de evenimente.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare recomandă cetăţenilor ca, în perioadele cu fenomene meteorologice severe, să evite staţionarea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a altor elemente care pot fi doborâte de vânt şi să urmărească informările transmise de autorităţi.

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