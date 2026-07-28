Rafale puternice de vânt în Satu Mare. Trei autoturisme, avariate de un copac căzut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:45

Trei autoturisme au fost avariate luni seară, în municipiul Satu Mare, după ce un copac a fost doborât de rafalele puternice de vânt. La momentul incidentului, întreg județul se afla sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și intensificări ale vântului.

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