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Locale· 1 min citire
Accident grav în Cluj-Napoca. O dubă s-a răsturnat peste o mașină -FOTO
FOTO: Știri de Cluj
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe strada Turzii din municipiul Cluj-Napoca, unde o dubă s-a răsturnat peste o mașină.
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