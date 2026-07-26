Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Alertă în Dolj! O minoră de 14 ani a dispărut după ce a plecat voluntar de acasă

Fată dispărută

Fată dispărută

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 13:52
Actualizat26 iul. 2026, 13:53

Poliția Română caută o adolescentă de 14 ani din comuna Lipovu, județul Dolj, dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu. Autoritățile fac apel la cetățeni să sune la 112 dacă au informații.

O adolescentă de 14 ani este de negăsit

Polițiștii din județul Dolj desfășoară căutări pentru găsirea unei adolescente în vârstă de 14 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Lipovu și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată autorităților, iar Poliția Română a făcut publice semnalmentele fetei, solicitând sprijinul cetățenilor.

Orice informație care poate contribui la găsirea minorei trebuie comunicată de urgență autorităților.

Cine este adolescenta dispărută

Potrivit datelor oficiale, minora se numește Dancău Andreea, este născută la 13 septembrie 2011, în municipiul Craiova, și are domiciliul în comuna Lipovu, județul Dolj.

Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, fata a plecat voluntar de acasă în data de 25 iulie 2026, iar de atunci nu a mai revenit.

Semnalmentele minorei

La momentul dispariției, adolescenta avea următoarele caracteristici:

înălțime: aproximativ 160 de centimetri;

greutate: aproximativ 49 de kilograme;

ten brun;

constituție atletică;

păr lung, de culoare neagră;

față ovală;

ochi verzi.

În momentul plecării, aceasta purta o rochie vișinie cu buline negre și albe.

Poliția solicită sprijinul populației

Anchetatorii continuă verificările pentru localizarea minorei și îi îndeamnă pe toți cei care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să contacteze imediat autoritățile.

Fiecare informație poate fi esențială pentru găsirea adolescentei în siguranță.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fata disparutadisparuta doljdisparitie dolj

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Sanatate

Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Virusul West Nile a provocat două decese în România. Opt cazuri au fost înregistrate în șapte județe și în București - cifre oficiale

Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO
Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO
Fumul incendiilor de vegetație crește riscul de boli grave și ar putea provoca 1,9 milioane de decese în următoarele decenii
Fumul incendiilor de vegetație crește riscul de boli grave și ar putea provoca 1,9 milioane de decese în următoarele decenii
Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale
Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale
Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare
Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare

Mai multe știri din Locale

Mai Multe