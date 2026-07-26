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Locale· 2 min citire
Alertă în Dolj! O minoră de 14 ani a dispărut după ce a plecat voluntar de acasă
Fată dispărută
Publicat26 iul. 2026, 13:52
Actualizat26 iul. 2026, 13:53
Poliția Română caută o adolescentă de 14 ani din comuna Lipovu, județul Dolj, dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu. Autoritățile fac apel la cetățeni să sune la 112 dacă au informații.
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