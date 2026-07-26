Tânăr de 19 ani, bătut cu pumnii și cu o bâtă în Brașov. Agresorul de 28 de ani a fost reținut - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:44

Un bărbat de 28 de ani din Săcele a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr de 19 ani cu pumnul și cu o bâtă, în timpul unui conflict izbucnit spontan. Victima a fost rănită și are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

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