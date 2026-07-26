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Tânăr de 19 ani, bătut cu pumnii și cu o bâtă în Brașov. Agresorul de 28 de ani a fost reținut - VIDEO

Arest în Brașov

Arest în Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:44

Un bărbat de 28 de ani din Săcele a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr de 19 ani cu pumnul și cu o bâtă, în timpul unui conflict izbucnit spontan. Victima a fost rănită și are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au intervenit după ce au fost anunțați printr-un apel la numărul de urgență despre producerea unei agresiuni.

Tânărul de 19 ani, lovit cu pumnul și cu o bâtă

Din primele verificări a reieșit că între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan. În timpul altercației, bărbatul de 28 de ani l-ar fi lovit pe tânărul de 19 ani atât cu pumnul, cât și cu o bâtă.

În urma agresiunii, victima a suferit mai multe leziuni. Potrivit concluziilor specialiștilor, tânărul va avea nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

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Bărbatul de 28 de ani a fost reținut

Pe baza probelor strânse în acest caz, polițiștii au continuat cercetările față de bărbatul suspectat de agresiune.

„În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana bănuită pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov”, au transmis polițiștii brașoveni.

Polițiștii continuă cercetările

Ancheta este continuată de polițiștii din Săcele, sub coordonarea procurorului de caz. Aceștia încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul și ce a dus la izbucnirea conflictului.

În funcție de rezultatul cercetărilor, vor fi luate măsurile legale care se impun.

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