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Locale· 2 min citire
Tânăr de 19 ani, bătut cu pumnii și cu o bâtă în Brașov. Agresorul de 28 de ani a fost reținut - VIDEO
Arest în Brașov
Un bărbat de 28 de ani din Săcele a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr de 19 ani cu pumnul și cu o bâtă, în timpul unui conflict izbucnit spontan. Victima a fost rănită și are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.
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