Accident grav pe calea ferată în Călărași. Un pescar de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat după ce undița a atins linia electrică CFR

Un bărbat de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat în zona Dragoș Vodă, județul Călărași, după ce undița pe care o transporta a atins firele liniei de contact CFR. Compania avertizează asupra pericolului instalațiilor electrificate.
Un bărbat care mergea la pescuit s-a electrocutat
Un incident grav s-a produs sâmbătă dimineață în județul Călărași, pe infrastructura feroviară dintre Dragoș Vodă și Ciulnița. Un bărbat de aproximativ 70 de ani, care se îndrepta spre un loc de pescuit, a suferit un accident după ce undița pe care o avea asupra sa a intrat în contact cu linia electrică de alimentare a căii ferate.
Echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru acordarea primului ajutor, în timp ce reprezentanții CFR au lansat un nou avertisment privind pericolele existente în apropierea liniilor electrificate.
Cum s-a produs accidentul
Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR, incidentul a avut loc pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.
La ora 10:21, sistemele de monitorizare au semnalat ocuparea unui circuit de cale pe firul II, în zona Dragoș Vodă. Ulterior, mecanicul unui tren care circula pe relația Ciulnița – Dragoș Vodă a observat prezența echipajelor de poliție și ambulanță în apropierea kilometrului feroviar 98+300 și a transmis informațiile către autorități.
Primele verificări au arătat că victima se deplasa către o zonă de pescuit, iar undița pe care o transporta a atins firele liniei de contact, provocând electrocutarea.
Echipajele medicale au intervenit de urgență
La locul incidentului au ajuns rapid echipaje medicale și forțe de ordine, care au început acordarea îngrijirilor necesare victimei.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea de sănătate a bărbatului sau despre evoluția acestuia.
CFR avertizează asupra pericolului liniilor electrificate
Reprezentanții CFR reamintesc că instalațiile de alimentare ale căii ferate funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți, ceea ce le face extrem de periculoase.
Specialiștii atrag atenția că electrocutarea nu se produce doar prin atingerea directă a firelor, ci și prin apropierea excesivă de acestea, fenomen care poate genera un arc electric.
Compania feroviară avertizează că transportarea unor obiecte lungi în apropierea liniilor electrificate poate avea consecințe dramatice.
Undițele, scările, barele metalice, tijele sau alte obiecte de mari dimensiuni pot ajunge accidental în zona instalațiilor aflate sub tensiune, crescând considerabil riscul producerii unor accidente grave.