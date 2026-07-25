Accident grav pe calea ferată în Călărași. Un pescar de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat după ce undița a atins linia electrică CFR

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iul. 2026, 13:55

Un bărbat de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat în zona Dragoș Vodă, județul Călărași, după ce undița pe care o transporta a atins firele liniei de contact CFR. Compania avertizează asupra pericolului instalațiilor electrificate.

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