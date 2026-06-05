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Coșmar în larg: pescari turci, atacați în Marea Neagră. O victimă și mai mulți răniți

5 iun. 2026, 23:50
Foto: Kadir Yildirim/facebook

Foto: Kadir Yildirim/facebook

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET

O persoană a murit și alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunțat Garda de Coastă turcă.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul orașului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanțele producerii atacului și fără a identifica responsabilii.

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