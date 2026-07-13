O stațiune din România se pregătește de marea inaugurare. Noul centru balnear de lux construit de stat va avea hotel, SPA și bazine interioare

O stațiune din România se pregătește să intre într-o nouă etapă de dezvoltare turistică odată cu deschiderea unui centru balneoclimateric multifuncțional construit cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții.
Deși lucrările sunt aproape de final, complexul își va primi primii vizitatori abia în cursul anului viitor, după încheierea tuturor procedurilor de autorizare.
Investiția este realizată în stațiunea Covasna și promite să ofere turiștilor facilități moderne, de la zone de relaxare și tratament până la cazare și spații dedicate agrementului.
Când va fi deschis noul centru balnear
Lucrările de construcție ar urma să fie încheiate până la sfârșitul acestui an, însă inaugurarea oficială este programată pentru mijlocul anului viitor. Autoritățile locale spun că, înainte de deschiderea către public, complexul trebuie să treacă prin etapele de recepție, autorizare și punere în funcțiune.
„Până la finele anului vom face recepţia şi probele. Va dura punerea în funcţiune, formalităţile şi avizele DSP, deci la mijlocul anului viitor va fi deschis pentru public”, a explicat primarul Gyero Jozsef.
Se fac ultimele lucrări la utilități
În paralel cu finalizarea construcției, administrația locală lucrează la modernizarea infrastructurii necesare funcționării noului complex. În prezent sunt montate rezervoare și un sistem destinat creșterii presiunii apei potabile, astfel încât viitorul centru să poată funcționa fără probleme.
Primarul a precizat că toate celelalte utilități sunt deja disponibile.
„Avem toate utilităţile, am adus şi gazul. Reţeaua de apă potabilă există, dar pentru a evita problemele trebuie să suplimentăm presiunea. Chiar astăzi au început lucrările pentru amplasarea rezervoarelor şi a sistemului de ridicare a presiunii”, mai spune Gyero Jozsef.
Construcția centrului balneoclimateric a debutat în toamna anului 2023 și ar fi trebuit să fie finalizată încă din anul trecut. Calendarul lucrărilor a fost însă decalat din cauza întârzierilor în plata constructorului, la care s-au adăugat modificări tehnice apărute pe parcursul execuției.
Aceste schimbări au făcut ca termenul de finalizare să fie prelungit, iar inaugurarea să fie amânată pentru anul viitor.
Ce facilități vor avea turiștii
Noul centru balneoclimateric este amplasat în apropierea pârtiei de schi din stațiunea Covasna și ocupă o suprafață de aproximativ trei hectare.
Complexul va include un ștrand, bazine interioare și exterioare, o zonă de SPA și un hotel cu 100 de camere, urmând să ofere atât servicii de relaxare, cât și facilități pentru tratament balnear. Autoritățile locale speră că investiția va transforma stațiunea Covasna într-o destinație și mai atractivă pentru turiștii care caută atât odihnă, cât și terapii balneare moderne.