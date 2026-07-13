O stațiune din România se pregătește de marea inaugurare. Noul centru balnear de lux construit de stat va avea hotel, SPA și bazine interioare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 22:47

O stațiune din România se pregătește să intre într-o nouă etapă de dezvoltare turistică odată cu deschiderea unui centru balneoclimateric multifuncțional construit cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții.

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