Petrolier în flăcări după un atac în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile dintre Iran și SUA riscă să escaladeze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 07:46

Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz - una dintre cele mai importante rute energetice din lume - a fost lovit marți dimineață de un proiectil și a luat foc. Incidentul are loc într-un moment de tensiuni extreme în regiune, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt blocate, iar riscul unei noi escaladări militare crește.

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