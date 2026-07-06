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Extern· 1 min citire
Donald Trump, un nou avertisment dur: „Suntem pregătiți să distrugem infrastructura Iranului”
Publicat6 iul. 2026, 20:29
Actualizat6 iul. 2026, 20:32
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump lansează un avertisment dur către Iran. Acesta a declarat că Statele Unite ale Americii sunt pregătite să distrugă complet întreaga infrastructura țării, în cazul în care Teheranul nu acceptă un acord diplomatic, potrivit Realitatea PLUS.
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