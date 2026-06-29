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Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie. Examenul pentru reducerea suspendării permisului se mută în altă parte

Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie

Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:43

Începând cu 1 iulie 2026, șoferii care vor să susțină examenul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere vor avea parte de o schimbare importantă. Testul nu va mai fi organizat la sediile Poliției Rutiere, ci va fi susținut în cadrul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV).

Modificarea face parte din noile prevederi introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care schimbă mai multe reguli referitoare la suspendarea dreptului de a conduce.

Examenul nu se mai dă la Poliția Rutieră

De la 1 iulie, verificarea cunoștințelor privind regulile de circulație va fi organizată exclusiv de Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Până acum, testul era susținut la Serviciile Poliției Rutiere, însă această atribuție a fost transferată oficial către serviciile de permise.

Șoferii pot susține testul oriunde în țară

O altă noutate este că examenul nu mai este legat de județul de domiciliu sau de locul în care permisul a fost reținut.

Astfel, cei interesați se pot programa și pot susține testul la orice serviciu de permise din România, indiferent de județ.

Cine poate solicita reducerea perioadei de suspendare

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație este destinat șoferilor care doresc reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, în cazurile prevăzute de lege.

Noile reglementări stabilesc și situațiile în care promovarea examenului este obligatorie.

În ce cazuri examenul este obligatoriu

Potrivit noilor prevederi, testul trebuie susținut de șoferii care se află în una dintre următoarele situații:

  • au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice;

  • au provocat un accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale, ca urmare a nerespectării regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea, trecerea pe culoarea roșie a semaforului sau circulația pe sens opus;

  • au permisul de conducere suspendat pentru o perioadă de 180 de zile.

Schimbările intră în vigoare începând cu 1 iulie 2026 și fac parte din pachetul de măsuri adoptat prin OUG nr. 7/2026, care modifică procedurile privind suspendarea și redobândirea dreptului de a conduce.

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