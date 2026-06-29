Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie. Examenul pentru reducerea suspendării permisului se mută în altă parte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:43

Începând cu 1 iulie 2026, șoferii care vor să susțină examenul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere vor avea parte de o schimbare importantă. Testul nu va mai fi organizat la sediile Poliției Rutiere, ci va fi susținut în cadrul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV).

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