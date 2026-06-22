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Politica· 1 min citire
Paul Stănescu: ”PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR. Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier”
FOTO: Arhivă
Publicat22 iun. 2026, 23:19
Actualizat22 iun. 2026, 23:20
Paul Stănescu, senator PSD și fost secretar general al partidului, a declarat marți seară că social-democrații au greșit atunci când au exclus orice formulă de guvernare alături de AUR.
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