PSD acuză USR și PNL că pun în pericol 771 de milioane de euro din PNRR „pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz”

Partidul Social Democrat acuză USR și PNL că au declanșat un demers care ar putea bloca 771 de milioane de euro din fondurile europene destinate României. Într-un comunicat de presă, formațiunea susține că acțiunea are ca scop protejarea liderului USR, Dominic Fritz, după condamnarea definitivă a acestuia pentru conflict de interese.
„PSD condamnă acțiunea scandaloasă a USR și PNL: au blocat 771 de milioane de euro din banii europeni ai României pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz”, este titlul comunicatului de presă transmis de formațiunea politică.
PSD susține că fondurile europene sunt puse în pericol
Social-democrații afirmă că suspendarea celor 771 de milioane de euro reprezintă consecința unei acțiuni comune inițiate de USR și PNL, pe care o califică drept o încercare de a evita aplicarea unor sancțiuni prevăzute de lege.
Potrivit PSD, cele două partide ar fi renunțat la principiile pe care le-au promovat în ultimii ani în ceea ce privește integritatea în funcțiile publice.
„Ani la rând, USR și PNL au cerut toleranță zero în materie de integritate. Au construit cariere politice spunând că nimeni nu este mai presus de lege și că hotărârile definitive trebuie respectate. Astăzi, când regulile îi privesc pe propriii lideri, același principiu pare negociabil. Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată”, se arată în comunicatul PSD.
Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii PNL
În același comunicat, PSD susține că blocarea banilor europeni reprezintă o ofensă la adresa contribuabililor și critică poziția liderului PNL, Ilie Bolojan.
„Dincolo de culpa morală în care se află USR și PNL, această acțiune - prin care blochează banii europeni ai României pentru un condamnat - reprezintă o sfidare incalificabilă la adresa tuturor românilor care muncesc din greu pentru a plăti taxe și impozite.
Este o bătaie de joc față de banii publici și față de interesele economice ale țării noastre! Și este aceeași lipsă de consecvență cu care liderul PNL, prim-ministrul demis Ilie Bolojan, a obișnuit România: una spune, alta face. Invocă permanent interesul național, dar atunci când interesul politic al propriilor aliați intră în joc, principiile se schimbă peste noapte”, transmite PSD.
PSD leagă disputa și de alte decizii atribuite USR
Social-democrații susțin că, dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrității, responsabilitatea va aparține USR.
„Dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrității, USR se va face vinovat de al doilea cel mai mare prejudiciu asupra României, după achiziția supradimensionată de vaccinuri COVID!
În plus, USR este direct responsabil de blocarea finalizării unor hidrocentrale aflate într-un stadiu foarte avansat de construcție, vulnerabilizând securitate energetică a României, așa cum putem constata chiar în aceste zile!
Toate aceste pagube și vulnerabilități majore produse de reprezentanții USR descalifică total acest partide la participarea în orice formulă de guvernare viitoare!”, afirmă social democrații.
Ce spune PSD despre amendamentul privind norma tranzitorie
Formațiunea precizează că amendamentul propus referitor la norma tranzitorie nu produce efecte retroactive și că persoanele deja condamnate definitiv vor continua să suporte sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare la momentul condamnării.
„PSD precizează că amendamentul său privind norma tranzitorie nu acționează retroactiv!
Se stipulează clar că cei condamnați definitiv și cu sancțiuni în desfășurare în momentul intrării în vigoare a noii legi nu vor scăpa de răspunderea legală și vor suporta până la capăt sancțiunile aplicabile pe vechea legislație.”
Potrivit social-democraților, amendamentul nu se referă exclusiv la cazurile de conflict de interese.
„Amendamentul PSD vizează toate condamnările definitive, nu doar cele privind conflictele de interese, ci și situațiile de incompatibilitate.
Așadar îi vizează pe toți condamnații pentru incidente de securitate, nu doar pe șeful USR!”
PSD contestă demersul USR la Curtea Constituțională
În finalul comunicatului, PSD susține că sesizarea depusă de USR la Curtea Constituțională nu ar avea un fundament juridic real și că obiectivul acesteia ar fi protejarea liderului formațiunii.
„Ca atare, sesizarea la CCR din partea USR nu are la bază un temei real de neconstituționalitate, ci doar o încercare disperată de a-l salva pe liderul USR de răspunderea legală, chiar cu prețul pierderii banilor europeni ai României.”