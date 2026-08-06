PSD acuză USR și PNL că pun în pericol 771 de milioane de euro din PNRR „pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz”

Publicat 6 aug. 2026, 16:54 Sursă Comunicat PSD

Partidul Social Democrat acuză USR și PNL că au declanșat un demers care ar putea bloca 771 de milioane de euro din fondurile europene destinate României. Într-un comunicat de presă, formațiunea susține că acțiunea are ca scop protejarea liderului USR, Dominic Fritz, după condamnarea definitivă a acestuia pentru conflict de interese.

Distribuie articolul