Cine preia mandatul de deputat USR al lui Claudiu Năsui după demisia din Parlament pentru Guvernul de la Chișinău

Badea Mihai-Alexandru urmează să preia mandatul de deputat USR în Camera Deputaților, după demisia lui Claudiu Năsui. Locul acestuia a devenit vacant în contextul în care fostul parlamentar român a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova.
Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților că Badea Mihai-Alexandru este următorul candidat eligibil de pe lista formațiunii pentru București, depusă la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.
„Având în vedere demisia din poziţia de deputat a domnului Năsui Claudiu-Iulius-Gavril şi vacanţarea în consecinţă a mandatului acestuia, vă comunicăm că următoarea persoană aflată pe lista de candidaţi ai USR (...) pentru Camera Deputaţilor (...) în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti (...) este domnul Badea Mihai-Alexandru”, se arată în adresa semnată de Dominic Fritz.
Claudiu Năsui, numit ministru în Republica Moldova
Claudiu Năsui a renunțat la mandatul de deputat USR după ce a fost desemnat ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Executivul de la Chișinău.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, în 28 august, decretul prin care Năsui a fost numit în funcție. El fusese propus pentru acest portofoliu de premierul Vasile Tofan.
Șeful Guvernului de la Chișinău a invocat experiența economică, politică și administrativă a lui Claudiu Năsui atunci când a anunțat propunerea sa pentru funcția de ministru.
„Claudiu vine cu o combinaţie rară de pregătire economică solidă, experienţă în sectorul privat, experienţă politică şi implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, a transmis Vasile Tofan într-o postare pe Facebook.
Cine este Claudiu Năsui
Claudiu Năsui a intrat pentru prima dată în Parlamentul României în 2016. În perioada 2020-2021, el a ocupat funcția de ministru al Economiei în Guvernul României.
Prin plecarea sa din Camera Deputaților, USR îl desemnează pe Badea Mihai-Alexandru drept succesor pentru mandatul obținut de partid în circumscripția electorală București. Procedura urmează să fie finalizată de Camera Deputaților, conform regulilor parlamentare privind ocuparea mandatelor vacante.