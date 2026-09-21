Ilie Bolojan, chemat din nou în Parlament pentru explicații. Comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR se reunește a treia oară

Publicat 21 sept. 2026, 08:28 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar putea fi audiat în Parlament chiar în timpul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Comisia care analizează întâlnirea dintre fostul premier și președinta CCR, Simina Tănăsescu, se reunește pentru a treia oară, după două amânări, conform Realitatea PLUS.

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