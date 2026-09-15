Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, așteptați la comisia din Senat care investighează întâlnirea dintre cei doi
Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz
Premierul demis Ilie Bolojan, președinta CCR Simina Tănăsescu și președintele PNL al Senatului, Mircea Abrudean, sunt așteptați marți la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă dintre șeful executivului și șefa CCR. Episodul a avut loc pe 14 august 2026, cu câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Potrivit surselor Realitatea Plus, Bolojan și Abrudean nu se vor prezenta, ultimul invocând motive medicale. Simina Tănăsescu a solicitat o amânare săptămâna trecută, iar deocamdată nu este clar dacă va da curs invitației de astăzi.
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