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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, așteptați la comisia din Senat care investighează întâlnirea dintre cei doi

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 10:01
Actualizat15 sept. 2026, 10:30
SursăRealitate Plus

Premierul demis Ilie Bolojan, președinta CCR Simina Tănăsescu și președintele PNL al Senatului, Mircea Abrudean, sunt așteptați marți la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă dintre șeful executivului și șefa CCR. Episodul a avut loc pe 14 august 2026, cu câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Potrivit surselor Realitatea Plus, Bolojan și Abrudean nu se vor prezenta, ultimul invocând motive medicale. Simina Tănăsescu a solicitat o amânare săptămâna trecută, iar deocamdată nu este clar dacă va da curs invitației de astăzi.

Ilie Bolojan a evitat să precizeze dacă se va prezenta în fața comisiei, iar Simina Tănăsescu a transmis că nu poate participa la audierile din 8 septembrie, motivând că se află în concediu. Tot marți, 15 septembrie 2026, este așteptat în fața comisiei și președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Prima reunire a comisiei de anchetă constituită la Senat și condusă de senatoarea Cosmina Cerva a avut loc pe 8 septembrie, când a fost audiat ofițerul Serviciului de Protecție și Pază, Gabriel Borțoiu. Acesta se afla în zona biroului președintelui Senatului în momentul sosirii lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu.

Ofițerul a declarat că are doar atribuții de patrulare și că nu a fost informat despre întâlnirea dintre cei doi, iar verificarea identității persoanelor se face la intrarea în clădire. Solicitat să ofere detalii, Borțoiu a invocat secretul de stat privind misiunea sa.

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În timpul ședinței din 8 septembrie 2026 au fost prezentate înregistrări video cu sosirea la Senat a premierului Ilie Bolojan și a președintei CCR, Simina Tănăsescu.

Bolojan a fost acuzat că a încercat să influențeze decizia CCR privind mandatul lui Fritz prin negocieri purtate în biroul președintelui Senatului! Astăzi, senatorii votează mandatarea unei comisii care să stabilească ce s-a întâmplat de fapt. După decizie, Simina Tănăsescu i-a luat apărarea liderului USR într-o opinie separată.

Parlamentul anchetează întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Premierul demis, acuzat că a încercat să influențeze decizia CCR

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