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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, așteptat să anunțe premierul. Consultările cu partidele, programate miercuri - SURSE
Nicușor Dan
Publicat15 sept. 2026, 07:29
Actualizat15 sept. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
În plin val de proteste, România nu are un guvern cu puteri depline. Președintele Nicusor Dan ar putea desemna noul premier chiar mâine, spun surse Realitatea Plus. În tot acest timp, Ilie Bolojan continuă să blocheze negocierile pentru viitorul guvern. Sorin Grindeanu i-ar fi propus ca toate deciziile cruciale să se ia cu acordul PSD și PNL, însă premierul demis ar fi refuzat.
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