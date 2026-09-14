Dan Dungaciu, despre Nicușor Dan: „Două vești bune” privind alegerile anticipate și desemnarea premierului

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că alegerile anticipate reprezintă în acest moment o variantă realistă pentru ieșirea din criza politică. El salută faptul că președintele Nicușor Dan nu mai exclude acest scenariu și consideră că șeful statului a transmis două semnale importante privind deblocarea situației politice.
Dungaciu a comentat, luni, la un post TV, declarațiile președintelui referitoare la formarea unui nou Guvern, consultările cu partidele și posibilitatea convocării unor alegeri anticipate.
Dan Dungaciu vede „două vești bune” în declarațiile lui Nicușor Dan
Potrivit liderului AUR, simplul fapt că alegerile anticipate au ajuns să fie discutate public la nivelul Administrației Prezidențiale reprezintă o schimbare importantă față de perioada anterioară.
„Faptul că ceva ce părea neverosimil cu o perioadă nu foarte lungă-n urmă devine, ca să zic așa, subiect de conversație și de discuție, chiar și de afirmație din partea președintelui, și iată că nici președintele nu exclude până la capăt. Ce înseamnă asta? Înseamnă două vești bune, pe lângă faptul că domnul președinte nu exclude alegeri anticipate (...) A doua veste bună este posibila desemnare de premier”, a declarat Dan Dungaciu.
Prim-vicepreședintele AUR consideră că cele două elemente pot contribui la deblocarea negocierilor politice și la găsirea unei soluții pentru formarea unui nou Executiv.
AUR susține că anticipatele sunt o variantă realistă
Dan Dungaciu a afirmat că partidul pe care îl reprezintă susține în prezent scenariul alegerilor anticipate, în condițiile în care negocierile politice pentru formarea Guvernului nu au dus la o soluție.
„Cred că în acest moment anticipatele sunt o soluție realistă pentru România”, a spus liderul AUR.
Acesta a apreciat și faptul că președintele nu a exclus această posibilitate.
„Din punctul acesta de vedere, încă o dată, e o normalitate ce spune președintele, faptul că a revenit la normalitate sigur că nu face decât să ne bucure”, a adăugat Dungaciu.
Consultări la Cotroceni, posibil miercuri sau joi
Prim-vicepreședintele AUR susține că formațiunea a primit informații potrivit cărora partidele politice ar putea fi chemate la consultări la Palatul Cotroceni în zilele următoare.
Dungaciu a precizat însă că AUR nu a primit, până în acest moment, o invitație oficială din partea președintelui.
„Probabil că vine Moș Crăciun, dar nu suntem siguri în niciun caz. Am auzit și noi, n-am primit o invitație oficială, dar am auzit și noi că se poate întâmpla asta”, a afirmat liderul AUR.
Acesta a transmis că formațiunea speră să fie inclusă în eventualele consultări oficiale organizate de președinte.
Dungaciu: „Sunt două vești bune”
În opinia lui Dan Dungaciu, atât posibilitatea desemnării unui premier, cât și deschiderea către scenariul alegerilor anticipate pot contribui la depășirea blocajului politic.
„Nu știm ce proiect are președintele, dar sunt două vești bune pentru că pot să mute lucrurile din loc sau să miște lucrurile din criza care s-a adâncit”, a declarat acesta.
Nicușor Dan pregătește noi consultări pentru formarea Guvernului
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, în timpul vizitei în Finlanda, că intenționează să convoace noi consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții privind formarea Guvernului.
Șeful statului a menționat că printre variantele analizate se află și o formulă guvernamentală construită în jurul PSD.
Totodată, Nicușor Dan a precizat că, în actualul context politic, scenariul alegerilor anticipate nu poate fi exclus.