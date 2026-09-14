Dan Dungaciu, despre Nicușor Dan: „Două vești bune” privind alegerile anticipate și desemnarea premierului

Publicat 14 sept. 2026, 22:35 Actualizat 14 sept. 2026, 22:43

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că alegerile anticipate reprezintă în acest moment o variantă realistă pentru ieșirea din criza politică. El salută faptul că președintele Nicușor Dan nu mai exclude acest scenariu și consideră că șeful statului a transmis două semnale importante privind deblocarea situației politice.

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