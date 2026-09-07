Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, anunţă ”progrese substanţiale” privind negocieri tripartite Rusia-Ucraina-SUA

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump în Rusia și Ucraina, a anunțat „progrese substanțiale” după vizitele pe care le-a făcut în weekendul trecut, 5–6 septembrie 2026, atât la Moscova, cât și la Kiev. Witkoff a fost însoțit de ginerele lui Trump, Jared Kushner, iar discuțiile s-au purtat cu Vladimir Putin și, separat, cu Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni aflați la Kiev.
"Emisarul special Witkoff, Jared Kushner și oficiali din Consiliul Național de Securitate, Departamentul de Stat și Departamentul Trezoreriei ale SUA s-au întâlnit atât cu președintele Putin al Rusiei, cât și cu președintele Zelenski al Ucrainei, pentru a discuta propunerile fiecărei părți. La Kiev, delegațiilor li s-au alăturat și consilieri pe probleme de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța, pentru a colabora asupra pașilor următori.
Au fost realizate progrese substanțiale, inclusiv avansarea în direcția programării unor discuții trilaterale suplimentare. Președintele Trump depune eforturi intense pentru a opri vărsarea de sânge și pentru a lucra la obținerea unei păci durabile și stabile”, a scris Witkoff într-o postare pe X.
Pe de altă parte, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinul, a refuzat să dezvăluie în ce fel diferă noile propunerile prezentate de emisarii americani față de acordurile încheiate la Anchorage în 2025, scrie TASS.
Acordurile de la Anchorage au reprezentat primul cadru oficial de dialog direct între Statele Unite, Rusia și Ucraina, au inclus angajamente privind limitarea atacurilor asupra infrastructurii critice, schimbul de informații privind incidentele militare majore și pregătirea unui format trilateral de negocieri. Casa Albă a prezentat acordurile drept „un pas necesar pentru stabilitate regională și prevenirea escaladării necontrolate”.
În ceea ce privește posibilitatea reluării negocierilor trilaterale privind Ucraina, Peskov a afirmat că "Domnul [Jared] Kushner a făcut astfel de declarații. Nici noi nu excludem reluarea acestui format trilateral.», dar a subliniat că«este prematur să vorbim despre locul și momentul exact.”
Ce anunț a făcut preşedintele Zelenski privind continuarea negocierilor
Pe de altă parte, un oficial de rang înalt de la preşedinţia ucraineană a declarat AFP că emisarii lui Donald Trump au prezentat noi propuneri ”mai eficiente” în vederea opririi războiului, fără să facă alte precizări.
”Ne coordonăm următoarele etape. Pregătim viitoarele reuniuni şi comunicări. Propunerile Ucrainei sunt constructive şi vor fi mereu constructive”, a anunţatpe pe Facebook Volodimir Zelenski.
Negocierile de pace în Ucraina, blocate după lansarea ofensivei Statelor Unite împotriva Iranului
Eforturile de mediere întreprinse de către Washington de la întoarcerea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de negocieri între Moscova şi Kiev în 2025, însă acestea nu au dat roade, iar procesul a fost oprit odată cu lansarea atacurilor comune ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, pe 28 februarie 2026 , arată o analiză MSN News.
Mărul discordiei între Moscova şi Kievul îl reprezintă teritoriile din estul Ucrainei, a căror anexare este revendicată de către Rusia.