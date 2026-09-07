Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, anunţă ”progrese substanţiale” privind negocieri tripartite Rusia-Ucraina-SUA

Publicat 7 sept. 2026, 23:10 Actualizat 7 sept. 2026, 23:22

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump în Rusia și Ucraina, a anunțat „progrese substanțiale” după vizitele pe care le-a făcut în weekendul trecut, 5–6 septembrie 2026, atât la Moscova, cât și la Kiev. Witkoff a fost însoțit de ginerele lui Trump, Jared Kushner, iar discuțiile s-au purtat cu Vladimir Putin și, separat, cu Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni aflați la Kiev.

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