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Extern· 1 min citire
SUA amenință că vor distruge puterea nucleară a Iranului
Donald Trump
Publicat7 sept. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nou nivel. Administrația de la Washington transmite un mesaj dur Teheranului: dacă nu se ajunge la o înțelegere privind acordul nuclear, Statele Unite sunt pregătite să le distrugă capacitățile nucleare. La rândul său și Iranul a venit cu amenințări. Conflictul pune presiune și asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.
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