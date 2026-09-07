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SUA amenință că vor distruge puterea nucleară a Iranului

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nou nivel. Administrația de la Washington transmite un mesaj dur Teheranului: dacă nu se ajunge la o înțelegere privind acordul nuclear, Statele Unite sunt pregătite să le distrugă capacitățile nucleare. La rândul său și Iranul a venit cu amenințări. Conflictul pune presiune și asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Tensiuni mari între SUA și Iran. Acordul nuclear nu a fost semnat

„S-ar putea să nu existe un acord nuclear. S-ar putea să fie vorba pur și simplu despre distrugerea capacităților lor de a face acest lucru.”

Avertismentul vine din partea oficialului american Chris Wright. Președintele american spunea în august că Iranul dorește un acord, dar că este puțin probabil să accepte condițiile pe care Washingtonul le consideră necesare.

Între timp, are loc o nouă escaladare în Golful Persic. Forțele americane au lovit trei petroliere iraniene, după ce Iranul a atacat nave de război americane. Teheranul amenință, la rândul său, cu represalii „mai rapide, mai intense și mai dureroase”.

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