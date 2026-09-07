Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?

Simptome precum durere în piept, lipsă de aer sau oboseală apărută la eforturi mici pot ridica suspiciunea de boală ischemică coronariană, mai ales la persoanele cu factori de risc cardiovascular. În astfel de cazuri, medicul poate recomanda investigații pentru evaluarea arterelor inimii, respectiv pentru a verifica dacă acestea sunt îngustate sau blocate.
În funcție de simptome și de riscul cardiovascular al pacientului, medicul poate recomanda investigații imagistice non-invazive, precum angio-CT coronarian. Această examinare poate evidenția plăci aterosclerotice, calcificări și îngustări ale arterelor coronare. În alte situații, mai ales atunci când există suspiciunea unei afectări importante a arterelor coronare sau când rezultatele altor investigații indică o posibilă problemă de circulație la nivelul inimii, medicul poate recomanda coronarografia. Aceasta este o procedură de cardiologie intervențională, care care permite vizualizarea arterelor coronare cu ajutorul substanței de contrast și al razelor X. De precizat că investigația se realizează doar la recomandarea medicului cardiolog și nu la cerere sau ca metodă de control de rutină.
Concret, medicul cardiolog poate indica efectuarea coronarografiei atunci când pacientul prezintă simptome sugestive pentru o boală coronariană semnificativă, când testele non-invazive indică ischemie importantă, când există suspiciune de sindrom coronarian acut, precum angina instabilă sau infarctul miocardic. Alte situații sunt și unele cazuri de insuficiență cardiacă sau valvulopatii, atunci când este necesară evaluarea arterelor coronare.
Este important ca pacienții care primesc indicație pentru coronarografie să nu amâne efectuarea ei. Investigația poate confirma prezența unor îngustări sau blocaje coronariene, care reduc alimentarea inimii cu sânge. În același timp, poate oferi informații esențiale necesare stabilirii soluției optime de tratament.
În plus, pe lângă rolul de a confirma existența unor leziuni coronariene, investigația arată și cât de severe sunt acestea și unde sunt localizate. Aceste informații contribuie la alegerea tratamentului potrivit. Uneori, pacientul poate nevoie de tratament medicamentos și monitorizare. În alte situații, poate fi necesară realizarea unei angioplastii coronariene cu montarea unui stent. Acest tratament este o procedură endovasculară care permite medicului specializat în cardiologie intervențională să restabilească circulația normală a sângelui în arterele coronare. Dacă este identificată o stenoză semnificativă și există indicație, angioplastia cu stent poate fi realizată în timpul coronarografiei sau ulterior, în funcție de caz.
Pentru cazurile complexe, poate fi recomandată o intervenție de bypass aortocoronarian. Tratamentul se stabilește în context clinic, în funcție de detaliile pe care medicul le observă în timpul investigației, de starea pacientului, de simptome și de rezultatele altor analize și investigații medicale efectuate.
Pentru ca pacienții să beneficieze de servicii medicale avansate de diagnostic și tratament, este bine să se adreseze unui centru specializat, care dispune de echipamente performante și specialiști cu experiență, care pot asigura obținerea celor mai bune rezultate, în cadrul unei abordări multidisciplinare.
Dacă în boala coronariană cronică, coronorografia este recomandată selectiv, după evaluare cardiologică, mai ales atunci când simptomele persistă, când testele sugerează ischemie importantă sau când rezultatul poate influența decizia terapeutică, în infarctul miocardic acut, coronarografia are un rol major. Investigația poate identifica artera blocată și permite tratament rapid prin proceduri intervenționale, atunci când există indicație.
Pentru efectuarea coronarografiei, medicul introduce un cateter subțire printr-un vas de sânge, de obicei de la nivelul mâinii sau al zonei inghinale. Apoi, injectează o substanță de contrast, care permite observarea cu ușurință a arterelor inimii, cu ajutorul razelor X. În acest fel, pot fi identificate îngustări sau blocaje care afectează circulația sângelui către inimă.
La Spitalul Clinic SANADOR, coronarografia este realizată în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7. Atunci când există indicație, coronarografia poate fi completată cu angioplastia cu stent. După procedură, pacienții beneficiază de îngrijire și monitorizare în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci (USTACC). La Spitalul Clinic SANADOR, Echipa inimii are în componență medici cu vastă experiență, din toate specialitățile implicate în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, respectiv cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, până la radiologie și imagistică medicală, medicină nucleară, medicină de urgență, medicină fizică și de reabilitare. Astfel, pacienții beneficiază de o abordare multidisciplinară, atât în ceea ce privește diagnosticul cât și tratamentul personalizat, adaptat particularităților fiecărui caz în parte.