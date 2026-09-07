Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 08:17

Simptome precum durere în piept, lipsă de aer sau oboseală apărută la eforturi mici pot ridica suspiciunea de boală ischemică coronariană, mai ales la persoanele cu factori de risc cardiovascular. În astfel de cazuri, medicul poate recomanda investigații pentru evaluarea arterelor inimii, respectiv pentru a verifica dacă acestea sunt îngustate sau blocate.

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