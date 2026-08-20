Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon

Cancerul este o boală în care unele celule încep să se înmulțească necontrolat, pot forma tumori și pot migra spre diverse zone din organism, conducând în cele din urmă la deces. Diagnosticul presupune efectuarea unei colonoscopii cu prelevare de fragmente de țesut.
Colonoscopia reprezintă o procedură medicală prin care este explorat interiorul intestinului gros. Ea presupune introducerea unui tub flexibil cu o cameră video la vârf. Acest tub este ulterior ghidat lent pe toată lungimea colonului. În timpul colonoscopiei putem face diverse manevre, putem preleva mici fragmente de țesut sau putem extrage polipi.
Aceste fragmente sunt trimise la laboratorul de anatomie patologică pentru examen microscopic. În completarea colonoscopiei, medicul poate recomanda o serie de investigații imagistice de tipul CT, RMN abdominal. Ne sunt utile și teste de sânge, cum ar fi detectarea de markeri tumorali sau mutații genetice, care sunt folosite pentru ghidarea tratamentului ulterior al pacientului.
Odată diagnosticat un cancer de colon, pacientul va fi preluat de o echipă multidisciplinară care include gastroenterolog, oncolog, chirurg, radioterapeut, pentru a stabili o schemă de tratament pe care o va urma pentru tratamentul acestei boli. Un aspect important al prezenței cancerului colorectal este reprezentat de screening-ul colonoscopic.
Polipii de colon sunt niște excrescențe care apar la nivelul peretelui intestinal, care sunt asimptomatice, dar care în timp pot să crească și să se transforme într-un cancer de colon. Din acest motiv recomandăm în populația generală efectuarea de colonoscopii de screening la vârsta de peste 45 de ani sau mai devreme în cazul celor care au istoric în familie de cancer de colon.
În timpul unei colonoscopii de screening, dacă se găsesc polipi de colon, în majoritatea cazurilor este posibilă extragerea acestora. Deci colonoscopia are și rolul nu doar de a identifica un cancer precoce sau polipi de colon, ci are și rol terapeutic de a preveni, prin extragerea polipilor, evoluția spre un cancer de colon.