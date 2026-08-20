Rolul colonoscopiei in diagnosticul și prevenția cancerului de colon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:12

Cancerul este o boală în care unele celule încep să se înmulțească necontrolat, pot forma tumori și pot migra spre diverse zone din organism, conducând în cele din urmă la deces. Diagnosticul presupune efectuarea unei colonoscopii cu prelevare de fragmente de țesut.

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