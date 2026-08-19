Alertă alimentară: un lot de budincă proteică a fost retras de la vânzare. Produsul nu trebuie consumat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:03

Un lot de budincă proteică cu aromă de ciocolată comercializat în magazinele Lidl din România este retras de la vânzare și rechemat de la consumatori după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus. Autoritățile recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume.

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