Alertă alimentară: un lot de budincă proteică a fost retras de la vânzare. Produsul nu trebuie consumat

Un lot de budincă proteică cu aromă de ciocolată comercializat în magazinele Lidl din România este retras de la vânzare și rechemat de la consumatori după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus. Autoritățile recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume.
Informația a fost transmisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care precizează că măsura a fost luată de operatorul economic în urma identificării riscului microbiologic.
Ce produs este vizat de retragerea Lidl
Potrivit informațiilor comunicate de ANSVSA, produsul retras este Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200 de grame.
Datele de identificare ale produsului sunt:
Denumire: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200 g
Producător/Furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG
Data durabilității minimale: 14.09.2026
Măsura vizează lotul indicat în informarea autorităților și presupune atât retragerea produselor de la comercializare, cât și rechemarea acestora de la consumatori.
Bacillus cereus poate provoca probleme digestive
Bacteria Bacillus cereus este cunoscută pentru capacitatea de a produce toxine care pot determina apariția unor manifestări gastrointestinale. Printre acestea se pot număra greața, vărsăturile, durerile abdominale și diareea.
Din acest motiv, autoritățile recomandă evitarea consumului produsului care face obiectul alertei alimentare.
Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat budinca
Consumatorii care au în frigider produsul vizat de retragere sunt sfătuiți să verifice denumirea, cantitatea și data durabilității minimale.
Produsul nu trebuie consumat.
Budinca poate fi returnată în orice magazin Lidl, iar cumpărătorii își pot recupera contravaloarea acesteia. Potrivit informării ANSVSA, rambursarea banilor se face chiar și în situația în care clientul nu mai deține bonul fiscal.
Retragerea are caracter preventiv și urmărește eliminarea de la consum a produselor pentru care a fost identificată prezența bacteriei.
Lidl retrage produsul de la comercializare
Lidl a demarat procedurile de retragere și rechemare după notificarea privind contaminarea microbiologică. Consumatorii sunt sfătuiți să acorde atenție informațiilor de pe ambalaj și să nu consume produsele care corespund datelor menționate în alerta alimentară.
Pentru persoanele care au cumpărat budinca proteică, verificarea produsului este importantă înainte de consum, mai ales în cazul produselor păstrate deja în frigider.
Alerta transmisă de ANSVSA vizează lotul identificat în informarea oficială, iar consumatorii care dețin un astfel de produs îl pot returna la magazinele Lidl pentru rambursarea integrală a sumei plătite.