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Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 oct. 2026, 09:30
Actualizat2 oct. 2026, 09:43

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, vineri, la ora 9:00, pentru a fi audiat în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. La intrare, Bolojan a refuzat să facă declarații, iar surse citate de Realitatea Plus susțin că, în sala de judecată, acesta ar fi cerut să îi fie comunicate acuzațiile existente în dosar, dar solicitarea a fost respinsă, nefiind procedurală. La sediul DNA Iași au ajuns și avocații lui Fănel Bogos și ai Cristinei Trăilă. În fața instituției s-au adunat, de asemenea, contestatari ai premierului demis.

Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor. În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.

Ilie Bolojan la DNA Iași (Inquam Photos/Miruna Turbatu)

Ilie Bolojan la DNA Iași (Inquam Photos/Miruna Turbatu)

Audierea a început deja. Premierul demis răspunde la întrebările procurorilor, cei care vor să știe în ce context a ajuns Fănel Bogoș în biroul acestuia, dacă avea cunoștință despre faptul că s-ar fi dat mulți bani pentru ca Bogos să obțină întrevederea și, evident, dacă l-a ajutat în vreun fel Ilie Bolojan pe afacerist. Acestea sunt principalele teme pe care procurorii, potrivit surselor noastre, le vor aborda cu premierul demis Ilie Bolojan.

Extrem de interesantă strategia pe care o are Ilie Bolojan: probabil că cineva l-a consiliat să vină singur, nu însoțit de un avocat, ceea ce înseamnă că a venit să răspundă la întrebări, dar vom vedea dacă din această calitate de martor se va transforma într-una de inculpat.

Totul depinde de răspunsurile lui Ilie Bolojan, în baza cărora procurorii vor decide dacă îi păstrează sau nu ca martor pe premierul demis sau vor cere, dimpotrivă, ridicarea imunității.

Este o procedură uzuală ca avocații celorlalte părți, cei care sunt puși sub acuzare, să asiste la audieri de martori și ne așteptam ca ei să ceară în mod deosebit să ia parte la ceea ce va spune Ilie Bolojan, a explicat redactorul-șef Realitatea Plus, Ionela Arcanu.

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