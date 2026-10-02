Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Publicat 2 oct. 2026, 09:30 Actualizat 2 oct. 2026, 09:43

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, vineri, la ora 9:00, pentru a fi audiat în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. La intrare, Bolojan a refuzat să facă declarații, iar surse citate de Realitatea Plus susțin că, în sala de judecată, acesta ar fi cerut să îi fie comunicate acuzațiile existente în dosar, dar solicitarea a fost respinsă, nefiind procedurală. La sediul DNA Iași au ajuns și avocații lui Fănel Bogos și ai Cristinei Trăilă. În fața instituției s-au adunat, de asemenea, contestatari ai premierului demis.

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