Marius Lulea (AUR), mesaj ferm: „Să discutăm mai puțin despre funcții. Trebuie să salvăm țara de la faliment”

„Trebuie să salvăm țara de la faliment, nu să discutăm despre funcții”, a spus Marius Lulea, președintele fondator al AUR. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a criticat dur atitudinea politicienilor de la putere, care nu au găsit o soluție pentru a scoate România din criza guvernamentală. „Siegfried Vasile Mureșan nu avea ce să caute la Palatul Victoria, nu are experiență”, a mai spus Lulea.
"Noi trebuie să discutăm mai puțin despre funcții. Am auzit niște colegi vorbind despre funcții: <<să avem și noi niște miniștri, niște secretari de stat, poate să punem un președinte la Senat>>.
Eu, sincer să fiu, sunt consternat de această situație. Eu, ca și antreprenor și ca fondator, când am intrat în politică, scopul meu a fost să fac bine românilor. Și eu cred că, în primul rând, toți politicienii din România, ca să creștem încrederea românilor în statul român, ar trebui să discutăm despre soluții, nu despre funcții.
Spre exemplu: ați vorbit mai devreme despre impozitare: trebuie să reducem progresiv impozitarea muncii. Nu este normal să dai 3.000 de lei la salariat și 3.000 de lei la stat.
Aș fi vrut întâi să văd că se scade risipa statului și că, așa cum în Olanda există doar, atenție!, 350 de primării la 18 milioane de locuitori, în România sunt peste 3.000, ar fi trebuit să spunem: <<Haideți să tăiem toate aceste grupuri de influență, haidem să facem maxim 500 de primării>> și asta aș dori eu să văd.
Ce să caute Mureșan să conducă România? Era ceva total ilogic. Noi avem nevoie de profesioniști, de oameni care au o experiență, fie în zona antreprenorială, fie în zona administrației.
Nu trebuie discutat despre funcții, trebuie să vedem: vine cineva cu un plan concret să salvăm țara de la faliment? Pentru că, dacă nu, s-ar putea ca în viitor să intrăm în junk", a declarat Marius Lulea, președintele fondator al AUR, la Realitatea PLUS.