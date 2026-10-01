Marius Lulea (AUR), mesaj ferm: „Să discutăm mai puțin despre funcții. Trebuie să salvăm țara de la faliment”

Publicat 1 oct. 2026, 08:38 Actualizat 1 oct. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

„Trebuie să salvăm țara de la faliment, nu să discutăm despre funcții”, a spus Marius Lulea, președintele fondator al AUR. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a criticat dur atitudinea politicienilor de la putere, care nu au găsit o soluție pentru a scoate România din criza guvernamentală. „Siegfried Vasile Mureșan nu avea ce să caute la Palatul Victoria, nu are experiență”, a mai spus Lulea.

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