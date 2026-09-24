Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Autostrada Sibiu – Făgăraș prinde contur. Lucrările pe tronsonul Avrig – Arpașu depășesc 50%. Când vor putea circula șoferii pe A13-VIDEO
FOTO: Arhivă
Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) începe să prindă contur, pe măsură ce lucrările avansează pe primele două tronsoane ale viitoarei șosele de mare viteză. Cel mai bine se lucrează în prezent pe sectorul Avrig – Arpașu de Jos, unde stadiul fizic a trecut de 50%.
Citește și
- 12:19Accident grav pe DN 6, în Caraș-Severin: două femei au murit după impactul dintre două TIR-uri și un microbuz
- 11:25Iarnă în toată regula pe Transalpina. Drumarii au acționat cu material antiderapant între Rânca și Obârșia Lotrului -VIDEO
- 09:16Școli închise temporar în Suceava după alerta aeriană. Cursurile au fost suspendate în patru localități
- 22:52Suspectul crimei de pe Olt, dat în urmărire. Tribunalul a emis mandat de arestare după moartea tinerei găsite într-o valiză
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News