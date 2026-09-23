Suspectul crimei de pe Olt, dat în urmărire. Tribunalul a emis mandat de arestare după moartea tinerei găsite într-o valiză

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 22:52

Tânărul de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul femeii găsite moarte într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului de la Ionești, a fost dat în urmărire. Tribunalul Vâlcea a emis miercuri pe numele său un mandat de arestare preventivă.

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