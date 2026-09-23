Suspectul crimei de pe Olt, dat în urmărire. Tribunalul a emis mandat de arestare după moartea tinerei găsite într-o valiză

Tânărul de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul femeii găsite moarte într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului de la Ionești, a fost dat în urmărire. Tribunalul Vâlcea a emis miercuri pe numele său un mandat de arestare preventivă.
Potrivit informațiilor publicate de Poliția Română, bărbatul căutat este Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, din localitatea Mirești, județul Vâlcea. Acesta este cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani găsite într-o valiză în râul Olt, iar polițiștii îl caută pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.
„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă”, se menționează pe site-ul Poliției Române.
Femeia a fost găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt
Victima, o tânără de 28 de ani din județul Dolj, a fost găsită moartă marți, 22 septembrie, într-o valiză care plutea aproape de mal, în zona barajului de la Ionești. Anchetatorii au stabilit că femeia a avut o moarte violentă, iar cercetările sunt desfășurate pentru omor. La domiciliul suspectului, anchetatorii au descoperit miercuri, în timpul unei percheziții, mai multe pete care par a fi de sânge. Urmele se aflau pe o saltea de dormit despre care anchetatorii spun că ar fi fost folosită de victimă și de bărbatul de 30 de ani.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, necropsia a arătat că femeia a murit în urma unui șoc traumatic și hemoragic. Decesul s-ar fi produs pe 21 septembrie, cu o zi înainte ca trupul să fie descoperit. Victima avea două leziuni traumatice la nivelul capului și cinci coaste rupte. Au fost constatate, de asemenea, leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.
Suspectul ar fi părăsit România înainte de descoperirea crimei
Anchetatorii au stabilit și mecanismul prin care ar fi fost produse leziunile descoperite pe corpul femeii. Potrivit procurorului Adrian Vrăbete, acestea ar fi fost provocate prin mai multe modalități.
„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuțit și marginea ascuțită, posibil cuțit și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie așezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026”, a precizat Adrian Vrăbete.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul femeii să fie descoperit. Valiza a fost observată plutind la suprafața apei de mai multe persoane aflate la pescuit. După ce au adus-o la mal și au constatat că este foarte grea, acestea au sunat la 112. Potrivit unor surse judiciare, valiza avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime, era gri și confecționată din material impermeabil, ceea ce ar fi favorizat plutirea. Corpul victimei era dezbrăcat complet. Cercetările sunt efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.