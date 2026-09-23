Caz șocant în Hunedoara: și-ar fi sechestrat și bătut concubina pentru a pune mâna pe un garaj

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 22:38

O tânără de 20 de ani din municipiul Vulcan ar fi fost sechestrată timp de zece zile și agresată în repetate rânduri de concubinul său, un bărbat de 38 de ani. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi încercat astfel să o determine să treacă un garaj pe numele lui. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

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