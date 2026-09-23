Caz șocant în Hunedoara: și-ar fi sechestrat și bătut concubina pentru a pune mâna pe un garaj

O tânără de 20 de ani din municipiul Vulcan ar fi fost sechestrată timp de zece zile și agresată în repetate rânduri de concubinul său, un bărbat de 38 de ani. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi încercat astfel să o determine să treacă un garaj pe numele lui. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
Cazul a ajuns în atenția autorităților miercuri, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde i-au identificat pe cei doi. Tânăra și concubinul ei au fost duși la sediul Poliției pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale. În urma evaluării riscului, oamenii legii au stabilit că există un pericol iminent pentru femeie și au emis un ordin de protecție provizoriu, într-un caz cercetat inclusiv pentru violență în familie.
Tânăra ar fi fost sechestrată și agresată timp de zece zile
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, femeia ar fi fost lipsită de libertate și agresată fizic în mod repetat. Din primele cercetări, anchetatorii susțin că scopul ar fi fost ca aceasta să accepte să treacă un garaj pe numele concubinului.
„O tânără de 20 de ani, din municipiul Vulcan, ar fi fost lipsită de libertate timp de zece zile și agresată fizic în repetate rânduri de un bărbat de 38 de ani. Din primele cercetări, agresiunile ar fi avut ca scop determinarea femeii să treacă un garaj pe numele bărbatului”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.
După intervenția polițiștilor, a fost completat formularul de evaluare a riscului. Rezultatul a indicat existența unui risc iminent pentru tânără, astfel că oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu.
Bărbatul de 38 de ani a fost reținut
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj. În urma probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat”, a precizat IPJ Hunedoara.
Suspectul urmează să fie prezentat magistraților Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în vederea luării măsurilor legale.