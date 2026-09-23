Hairstylist-ul vedetelor din România este în doliu. Sora Elizei Tănăsie a fost ucisă de propriul iubit

Noi detalii ies la iveală despre familia Valentinei Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Sora victimei, Eliza Tănasie, este cunoscută în mediul online ca hairstylist și influencer și a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe vedete din România.
Eliza Tănasie și-a construit o carieră în domeniul hairstylingului și este apreciată pentru coafurile pe care le realizează. Printre artistele care au apelat la serviciile sale se numără Theo Rose, Antonia și Mira.
Cine este Eliza Tănasie, sora Valentinei
Înainte de a deveni cunoscută în mediul online, Eliza Tănasie a urmat cursurile Facultății de Litere din Craiova. Pasiunea pentru artă a determinat-o ulterior să se îndrepte către hairstyling, domeniu în care și-a construit treptat o carieră.
La început, rețelele sociale au fost pentru ea doar o modalitate de a-și prezenta munca și de a le arăta potențialelor cliente rezultatele obținute.
Ulterior, activitatea online s-a extins. Eliza a început să creeze conținut, să filmeze și să editeze videoclipuri și să împărtășească publicului mai multe momente din activitatea sa profesională.
Theo Rose, Antonia și Mira, printre vedetele coafate de Eliza
Hairstylista a ajuns să lucreze inclusiv pentru artiste cunoscute din România, printre care Theo Rose, Antonia și Mira.
Una dintre coafurile care au contribuit la creșterea popularității sale în mediul online este „sleek bun”, o coafură pe care Eliza a transformat-o într-un adevărat element de semnătură.
Într-un interviu acordat anterior, aceasta povestea că videoclipurile în care prezenta astfel de coafuri au început să strângă un număr tot mai mare de vizualizări. Pentru ea, acela a fost unul dintre momentele în care a simțit că munca depusă în mediul online începe să aibă un impact important.
Cum a ajuns Eliza influencer
Transformarea din hairstylist în creator de conținut s-a produs treptat. Eliza a explicat că, inițial, folosea platformele sociale exclusiv pentru promovarea activității profesionale.
Pe parcurs, a descoperit că îi place și procesul de creare a conținutului, de la filmare și editare până la găsirea unor idei noi.
Primii bani obținuți din social media au reprezentat, potrivit declarațiilor sale, mai mult decât o simplă recompensă financiară. Pentru Eliza, aceștia au fost o confirmare că munca și consecvența din mediul online pot deveni parte din dezvoltarea carierei sale.
De asemenea, tatăl fetelor este un cunoscut lăutar din zona Olt, Petre Tănăsie, conform informațiilor din presa locală și din paginile oficiale de socializare ale familiei Tănăsie.
În plus, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Valentina Tănasie era fina Mariei și lui Marius, foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”.
„O parte din mine a plecat cu tine...Te iubesc, sora mea. Până ne vom revedea.
Nu pot să accept că nu mai ești!”, a scris influencerița Eliza pe paginile de socializare.
Valentina Tănasie, găsită moartă într-o valiză în râul Olt
În timp ce Eliza este cunoscută în mediul online și în industria de beauty, sora sa, Valentina Ioana Tănasie, a devenit victima unei crime investigate în prezent de procurorii din Vâlcea.
Tânăra de 28 de ani, originară din județul Dolj, a fost găsită pe 22 septembrie într-o valiză care plutea pe râul Olt, în apropierea barajului Ionești. Bagajul a fost observat de o persoană aflată la pescuit, care a alertat autoritățile.
În urma necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice, iar anchetatorii au stabilit că moartea a fost violentă și s-ar fi produs în data de 21 septembrie.
Principalul suspect ar fi părăsit România
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii din Vâlcea și Sibiu.
Potrivit procurorilor, cercetările se desfășoară în prezent față de un bărbat de 30 de ani din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect. Anchetatorii au informații că acesta ar fi părăsit România înainte de descoperirea cadavrului.
Tatăl victimei a declarat că Valentina și bărbatul s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi avut o relație de aproximativ trei luni. Acesta a mai susținut că între cei doi ar fi existat anterior certuri și că tânăra ar fi fost agresată în trecut.
Surse apropiate anchetei susțin că, în noaptea de duminică spre luni, între cei doi ar fi avut loc o ceartă, bărbatul fiind descris ca foarte gelos.
Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat pentru Realitatea.net ca suspectul este de negăsit și ar fi părăsit țara deja.
„În cursul zilei de 22.09.2026 lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană care se afla la pescuit malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru. Astfel, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de articolul 188 alin.1 Cod penal, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o persoană de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale pe raza unei comune din jud. Vâlcea. Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.
La acest moment cercetările se desfăşoară in personam, faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare.
Activităţile de urmărire penale au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.
Ce s-ar fi întâmplat înainte ca Valentina să dispară
Potrivit informațiilor din anchetă, luni, Valentina ar fi încercat să ia legătura telefonic cu bărbatul, însă acesta nu i-ar fi răspuns. Ulterior, el ar fi sunat-o și i-ar fi spus că se afla la un salon și că nu putea vorbi.
În ziua următoare, tatăl tinerei ar fi plecat în Vâlcea. Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, în acel moment nici Valentina, nici bărbatul cu care aceasta ar fi avut o relație nu se mai aflau în localitate.
Familia a alertat ulterior autoritățile prin 112, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili unde se afla tânăra și ce s-a întâmplat înainte de dispariția ei.
Anchetatorii au precizat că nu existau sesizări anterioare privind conflicte între Valentina și concubinul său. În același timp, în verificări a apărut informația că, în urmă cu aproximativ patru ani, împotriva bărbatului ar fi fost emis un ordin de protecție provizoriu într-un caz care implica o altă parteneră.
Existența acelui ordin nu stabilește, în sine, o legătură cu moartea Valentinei, iar anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.
Ancheta în cazul morții tinerei continuă, iar procurorii încearcă să stabilească întreaga succesiune a evenimentelor, să identifice responsabilitățile și să clarifice modul în care trupul victimei a ajuns în apele râului Olt.