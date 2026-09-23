Hairstylist-ul vedetelor din România este în doliu. Sora Elizei Tănăsie a fost ucisă de propriul iubit

Publicat 23 sept. 2026, 14:15 Actualizat 23 sept. 2026, 14:20

Noi detalii ies la iveală despre familia Valentinei Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Sora victimei, Eliza Tănasie, este cunoscută în mediul online ca hairstylist și influencer și a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe vedete din România.

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