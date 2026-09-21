Dermatita atopică la bebeluși, explicată părinților de dr. Ingrid Bălan, în paginile cărții VindecaDAI

Scris de Catalina Anghel Publicat: 21 sept. 2026, 09:21

Dermatita acută la bebeluși aduce cu sine pielea roșie, uscată și nopți neliniștite pentru întreaga familie. Dr. Ingrid Bălan, medic specialist pediatrie și coautor al cărții „Vindecă natural dermatita atopică, alergiile și intoleranțele alimentare ale copilului tău", oferă consultații de pediatrie în București pentru un diagnostic corect și o rutină de îngrijire potrivită.

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