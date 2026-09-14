Prințul William cere acțiuni urgente împotriva schimbărilor climatice: „Nu mai avem timp pentru îmbunătățiri pas cu pas”

Prințul William cere accelerarea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice, după incendiile și fenomenele extreme din vara 2026. Prințul de Wales susține că soluțiile există deja, însă următorii ani trebuie folosiți pentru extinderea lor rapidă și aplicarea la scară largă.
Prințul William al Marii Britanii cere accelerarea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice și susține că soluțiile necesare există deja, însă trebuie extinse rapid și aplicate la scară largă. Într-un editorial publicat pe 14 septembrie 2026, prințul de Wales arată că incendiile devastatoare și fenomenele meteorologice extreme din vara 2026 reprezintă un nou avertisment privind efectele unui climat tot mai cald, iar perioada rămasă până în 2030 trebuie folosită pentru schimbări mult mai ample. Mesajul său se concentrează pe ideea că problema nu mai este lipsa soluțiilor, ci viteza cu care acestea sunt finanțate, adoptate și extinse.
Ce cere Prințul William în lupta împotriva schimbărilor climatice
Prințul William pledează pentru ceea ce numește „optimism urgent”, o abordare prin care gravitatea crizei climatice este recunoscută fără a pierde din vedere soluțiile care au început deja să dea rezultate. În opinia sa, incendiile și fenomenele meteorologice tot mai imprevizibile din vara 2026 arată că măsurile trebuie accelerate, iar mesajele despre riscurile climatice trebuie însoțite de exemple concrete care demonstrează că schimbarea este posibilă. Prințul consideră că principala provocare nu mai este descoperirea unor noi soluții, ci aplicarea pe scară largă a celor care și-au demonstrat deja eficiența.
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Ce rezultate a raportat Earthshot Prize în 2026
Datele prezentate de prinț sunt susținute de bilanțul oficial publicat de Earthshot Prize în cadrul Impact Assembly din 23 iunie 2026. Potrivit acestui bilanț, proiectele finaliste susținute prin program au contribuit la evitarea sau captarea a peste 18 milioane de tone de emisii echivalente de CO2, au protejat, restaurat sau îmbunătățit peste 85 de milioane de hectare de ocean și coastă și au contribuit la îmbunătățirea calității aerului în regiuni în care trăiesc aproximativ 600 de milioane de persoane. Același bilanț arată că au fost protejate și restaurate alte 58 de milioane de hectare de terenuri, păduri și sisteme de apă dulce.
Cum a redus Bogotá poluarea aerului cu aproximativ 24%
Unul dintre exemplele invocate este Bogotá, câștigătoare a Earthshot Prize în 2025 la categoria dedicată aerului curat. Potrivit datelor oficiale publicate de Earthshot Prize pentru proiectul capitalei Columbiei, nivelul poluării aerului a scăzut cu aproximativ 24% din 2018, în ciuda creșterii populației orașului, iar rezultatul este pus pe seama măsurilor care au inclus dezvoltarea transportului public mai curat, extinderea infrastructurii pentru biciclete și pietoni și refacerea spațiilor verzi.
Ce rezultate au obținut d.light și proiectul Altyn Dala
Prințul William menționează și compania socială d.light, care dezvoltă și distribuie sisteme solare și alte soluții de energie curată pentru comunități cu acces redus la electricitate. Datele publicate de Earthshot Prize arată că produsele companiei ajunseseră până în 2025 la aproximativ 200 de milioane de persoane, iar obiectivul declarat al d.light este de a transforma viețile unui miliard de oameni până în 2030 prin acces la energie curată și accesibilă.
Un alt proiect prezentat este Altyn Dala Conservation Initiative din Kazahstan, dedicat refacerii ecosistemelor de stepă și salvării speciilor amenințate. Potrivit paginii oficiale Earthshot Prize dedicată proiectului, populația de antilope saiga a crescut de la aproximativ 20.000 de exemplare în 2003 la 2,86 milioane, iar în iunie 2024 au fost reintroduși în stepă șapte cai ai lui Przewalski, după o absență de aproximativ 200 de ani.
Ce este Tratatul privind marea liberă și ce rol are în protejarea oceanelor
Prințul William evidențiază și Tratatul privind marea liberă, unul dintre câștigătorii Earthshot Prize din 2025, care creează un cadru juridic global pentru protejarea biodiversității din apele internaționale. Earthshot Prize arată că acordul este rezultatul a aproape două decenii de eforturi și negocieri și permite crearea unor zone marine protejate în regiuni oceanice aflate dincolo de jurisdicția statelor, tratatul intrând oficial în vigoare la 17 ianuarie 2026.
Când și unde are loc Earthshot Prize 2026
Ediția Earthshot Prize 2026 va avea loc în noiembrie, la Mumbai, oraș ales pentru a găzdui pentru prima dată în India ceremonia și evenimentele asociate programului. Earthshot Prize arată că India are mai mulți câștigători și finaliști ai competiției decât orice altă țară, iar proiectele selectate de-a lungul anilor includ soluții pentru agricultură, energie solară, reducerea risipei alimentare și combaterea poluării.
Prințul William consideră că perioada rămasă până în 2030 trebuie folosită pentru schimbări structurale și pentru extinderea rapidă a soluțiilor care funcționează deja. „Nu mai avem timp pentru îmbunătățiri pas cu pas”, este mesajul central al apelului său, prințul susținând că transformarea trebuie să se producă sistemic și la scară largă.