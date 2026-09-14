Prințul William cere acțiuni urgente împotriva schimbărilor climatice: „Nu mai avem timp pentru îmbunătățiri pas cu pas”

Publicat 14 sept. 2026, 09:45 Actualizat 14 sept. 2026, 09:51

Prințul William cere accelerarea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice, după incendiile și fenomenele extreme din vara 2026. Prințul de Wales susține că soluțiile există deja, însă următorii ani trebuie folosiți pentru extinderea lor rapidă și aplicarea la scară largă.

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