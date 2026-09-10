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Vremea· 2 min citire
Furtuni violente și inundații în Maroc, Italia și Spania
Publicat10 sept. 2026, 20:38
Actualizat10 sept. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS
Vremea extremă continuă să facă prăpăd în lume. Furtuni violente, ploi torențiale și vijelii cu rafale de peste 100 de km pe ora au lovit simultan regiuni din Maroc, nordul Italiei și Spania. În Italia, o femeie a murit înecată după ce a rămas captivă cu mașina într-un pasaj feroviar inundat. Un agent de poliție a încercat să o salveze, însă eforturile sale au fost zadarnice.
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