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Vremea· 2 min citire

Furtuni violente și inundații în Maroc, Italia și Spania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 sept. 2026, 20:38
Actualizat10 sept. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS

Vremea extremă continuă să facă prăpăd în lume. Furtuni violente, ploi torențiale și vijelii cu rafale de peste 100 de km pe ora au lovit simultan regiuni din Maroc, nordul Italiei și Spania. În Italia, o femeie a murit înecată după ce a rămas captivă cu mașina într-un pasaj feroviar inundat. Un agent de poliție a încercat să o salveze, însă eforturile sale au fost zadarnice.

Inundații violente în Munții Atlas după 7 ani de secetă

În Maroc, ploile din ultimele 48 de ore au provocat inundații în zona centrală și muntoasă a țării. Deși precipitațiile au pus capăt unei perioade de 7 ani de secetă, viiturile au măturat drumurile și podurile principale din regiune. Din fericire, nu s-au înregistrat victime pentru că autoritățile au intervenit de urgență.

În nordul Italiei, furtunile au pus capăt valului de căldură extremă, dar au adus peste 100 de litri de apă pe metrul pătrat. Cele mai afectate regiuni sunt Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna.

În Milano și Florența, copacii prăbușiți au avariat zeci de mașini, iar în Liguria un râu s-a revărsat.

O femeie a rămas captivă cu mașina într-un pasaj feroviar inundat. Un carabinier ajuns la fața locului după un apel la 112 s-a aruncat în apă și a scos-o din autoturism. Din păcate, a fost prea târziu.

În Spania, o furtună violentă de doar 30 de minute a lovit insulele Mallorca și Ibiza. Vântul care a depășit 109 kilometri pe oră a luat pe sus acoperișuri și panouri publicitare.

În localitatea Felanitx din Mallorca s-a produs și o tragedie: o femeie a murit înecată după ce a alunecat pe stradă, iar șuvoaiele puternice au blocat-o sub un autoturism.

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