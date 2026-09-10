Furtuni violente și inundații în Maroc, Italia și Spania

Publicat 10 sept. 2026, 20:38 Actualizat 10 sept. 2026, 20:41 Sursă Realitatea PLUS

Vremea extremă continuă să facă prăpăd în lume. Furtuni violente, ploi torențiale și vijelii cu rafale de peste 100 de km pe ora au lovit simultan regiuni din Maroc, nordul Italiei și Spania. În Italia, o femeie a murit înecată după ce a rămas captivă cu mașina într-un pasaj feroviar inundat. Un agent de poliție a încercat să o salveze, însă eforturile sale au fost zadarnice.

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